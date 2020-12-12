Немоляева назвала Гафта выдающейся личностью

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.

«Он был в кино для меня очень важным партнёром… По жизни мы были с ним с молодости знакомы, у нас были чудеснейшие, тёплые, изумительные отношения. Я Валю очень ценила как актёра всегда, видела его много и в кино, и в театре. Для меня он выдающаяся личность. Не только потому, что он в одном лице и актёр, и поэт, но просто как умнейший человек и оригинальнейший. Он был очень интересным, очень незаурядной личностью. Общение с ним всегда было каким-то событием», — рассказала Немоляева.

Она отметила, что они с Гафтом очень сблизились и, когда у неё было много съёмок на телевидении в разных передачах, он всегда приезжал её поддержать.

«У меня было много встреч на телевидении, и он поражал меня тем, что плохо себя чувствовал, еле двигаясь, в кресле приезжал… И на мою встречу с Корчевниковым, и на встречу, посвящённую моему мужу… Вот это чувство солидарности, товарищества меня просто потрясало до глубины души», — заключила она.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.