Бурляев назвал Гафта удивительным и прекрасным поэтом

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Анастасия Румянцева
Советский и российский актёр, кинорежиссёр Николай Бурляев в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.
Бурляев назвал Гафта удивительным и прекрасным поэтом
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«Около 60 лет нашей дружбы… Познакомились, ещё когда я был человеком юным и начинающим артистом, а он уже был артистом-профессионалом. С тех пор все эти шесть десятилетий Валентин был неизменен в своей открытости детской, незащищённости и несгибаемом внутреннем стрежне», — отметил Бурляев.

По его словам, то, что Гафт был удивительным артистом, было ясно и при жизни, но то, что он удивительный и прекрасный поэт, «будет очевидно только теперь, когда он отошёл в вечность».

«Его стихи — это особые стихи, стихи Гафта. Они исполнены глубокой мудрости, философии, сострадания, сарказма, юмора, острого взгляда на этот окружающий мир. Гафт — из тех людей эпохи, которых нам будет недоставать, нам, тем, кто знал и любил друга Валентина. А вот поколению молодому это пример того, какие же были потрясающие, любящие, щедрые, добрые, талантливые деятели культуры», — заключил Бурляев.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

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