Золотовицкий поделился воспоминаниями о Валентине Гафте

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Анастасия Румянцева
Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.
Золотовицкий поделился воспоминаниями о Валентине Гафте
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Валентин Иосифович Гафт — блестящий выпускник Школы-студии МХАТ, знаменитого курса, на котором учились Табаков, Евстигнеев... Вообще, в эти годы выходили какие-то невероятно талантливые курсы, и к этому поколению, конечно, Валентин Иосифович относится в первых рядах. И я, как ректор, горжусь, что из стен Школы-студии выходили такие люди, такие прекрасные актёры», — рассказал Золотовицкий.

Он добавил, что Гафт был невероятным человеком со своим видением мира, со своим видением отношения к профессии, отношения к тому, что происходит вокруг.

«Конечно, ужасно горько говорить о нём в прошедшем времени. Последнее интервью, которое я у него брал, посвящено 75-летию Школы-студии. Как он замечательно говорит! Просто говорил о каких-то важных вещах: что для нас порядочность, что для нас является школой жизни. Ужасно горько, так много смертей в эти неспокойные времена», — заключил собеседник RT. 

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

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