Вертинская назвала Гафта невероятно благородным человеком

Актриса Анастасия Вертинская в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.

«Это, конечно, ужасное горе для всего актёрского сообщества, потому что он был звездой театра и кино. Он был мощный актёр, сильный, он был сложный по характеру... Он был невероятно разборчивый, очень ответственный, высокопрофессиональный актёр. Конечно же, для многих в моём поколении он был своего рода маяком. Было видно, как этот актёр играет, и нельзя было, стоя рядом с ним в кадре, быть хуже или слабее. Он невольно взывал любого актёра к высокому уровню профессионализма», — отметила Вертинская.

Она добавила, что Гафт был «невероятно благородным человеком».

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.