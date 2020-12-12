Вертинская назвала Гафта невероятно благородным человеком

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Анастасия Румянцева
Актриса Анастасия Вертинская в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.
Вертинская назвала Гафта невероятно благородным человеком
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Это, конечно, ужасное горе для всего актёрского сообщества, потому что он был звездой театра и кино. Он был мощный актёр, сильный, он был сложный по характеру... Он был невероятно разборчивый, очень ответственный, высокопрофессиональный актёр. Конечно же, для многих в моём поколении он был своего рода маяком. Было видно, как этот актёр играет, и нельзя было, стоя рядом с ним в кадре, быть хуже или слабее. Он невольно взывал любого актёра к высокому уровню профессионализма», — отметила Вертинская.

Она добавила, что Гафт был «невероятно благородным человеком». 

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

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