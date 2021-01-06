Долинский рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Грачевского
Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщил его друг Владимир Долинский.
- © РИА Новости / Евгения Новоженина
«Он всё ещё в реанимации, у него стабильно тяжёлое состояние», — цитирует Долинского РИА Новости.
По его словам, говорить о выписке рано.
О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube