Долинский рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Грачевского

Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщил его друг Владимир Долинский.

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«Он всё ещё в реанимации, у него стабильно тяжёлое состояние», — цитирует Долинского РИА Новости. По его словам, говорить о выписке рано. О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря.