Заболевшего коронавирусом худрука «Ералаша» перевели в реанимацию

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Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, переведён в реанимацию. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе городской клинической больницы №52.
Заболевшего коронавирусом худрука «Ералаша» перевели в реанимацию
  • © РИА Новости / Михаил Фомичев

«Он находится в реанимации, вся информация через родственников», — сказал сотрудник медицинского учреждения.

28 декабря Грачевский сообщил, что из-за коронавируса проведёт Новый год в больнице.

Ранее худрук «Ералаша» лечился дома.

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