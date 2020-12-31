Заболевшего коронавирусом худрука «Ералаша» перевели в реанимацию

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, переведён в реанимацию. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе городской клинической больницы №52.

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«Он находится в реанимации, вся информация через родственников», — сказал сотрудник медицинского учреждения. 28 декабря Грачевский сообщил, что из-за коронавируса проведёт Новый год в больнице. Ранее худрук «Ералаша» лечился дома.