Институт красоты социализма: о ком и о чём сериал «Доктор Преображенский»

В понедельник на телеэкраны вышел сериал «Доктор Преображенский» с Денисом Шведовым. Действие ленты разворачивается во второй половине 1960-х. По сюжету главному герою, пластическому хирургу Льву Преображенскому, ради возможности помогать людям и развивать медицину приходится пойти на сделку с КГБ. Также профессор вынужден бок о бок работать с коллегой, который преследует меркантильные интересы. Проект состоит из 12 серий.

23 ноября на Первом канале начался показ многосерийной ленты «Доктор Преображенский». В центре сюжета — вымышленная история о становлении эстетической медицины в СССР. Роли в сериале исполнили Денис Шведов, Пётр Скворцов, Мария Андреева, Павел Чинарёв, Анфиса Черных, Амбарцум Кабанян, Агния Дитковските и другие актёры, которые уже заявили о себе в различных популярных проектах. За режиссуру отвечали Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Повествование займёт 12 эпизодов.

Действие сериала начинается в 1966 году. По сюжету хирург Лев Преображенский помогает пациентам, которые стали жертвами преступлений или несчастных случаев, восстанавливать внешность. К нему обращаются и дамы, которые не хотят стареть, в том числе кинозвёзды.

У профессора нет конкретного прототипа. Исполнитель главной роли Денис Шведов в интервью RT рассказал, что Преображенского можно считать собирательным образом, не лишённым биографических черт.

Сложно не заметить совпадение фамилий главного героя и персонажа повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Создатели ленты намекают на эту параллель: Преображенскому удаётся заполучить номер журнала «Москва» с другим произведением писателя, романом «Мастер и Маргарита» (к слову, такой выпуск действительно напечатали в 1966 году).

Тем не менее из первых серий пока неясно, зачем герою сериала говорящая фамилия, которая прочно ассоциируется с другим персонажем литературы и кино. Общих черт у этих людей немного: род деятельности и конфликт с представителями советской власти.

© Пресс-служба Первого канала

Поначалу перед телезрителями вырисовывается близкий к идеалу образ. Преображенский исключительно талантлив. В общении с пациентами он проявляет неподдельное участие, стремится понять их мотивы (если в операции нет необходимости) и пытается сохранить не только физическое, но и психическое здоровье людей. Наконец, врач принципиально не берёт с пациентов денег, будь то взятка или жест благодарности.

Конечно, и в карьере, и в личной жизни героя далеко не всё безупречно. В профессиональном плане он время от времени сталкивается с серьёзными препятствиями. Так, чтобы проводить сложные операции, сперва требуется разработать методику. Для этого Преображенскому необходим Институт красоты, где будут проходить соответствующие исследования.

Однако желание героя исправлять дефекты внешности не разделяют чиновники Минздрава. Гуманистические идеи медика для них — мелкотемье. «Наш человек красив прежде всего своим внутренним содержанием», — говорят Преображенскому.

Однако талант и опыт хирурга оказываются полезными КГБ. Для Преображенского и его команды открывают экспериментальное отделение, в котором медикам, помимо обычной работы, придётся выполнять секретные задания.

Это обстоятельство помогает сгладить конфликт Преображенского с молодым хирургом Игорем Зориным. Новый образ Петра Скворцова перекликается с его героем из «Ученика»: Зорин эмоционально закрытый, бескомпромиссный, до фанатизма уверенный в своей правоте.

© Пресс-служба Первого канала

Противостояние Зорина и Преображенского скорее идеологического порядка. Так, Зорин готов потакать капризам пациентов за вознаграждение. Его конечная цель — эмиграция.

На примере этих двух героев кинематографисты показывают два разных мира. Преображенский живёт в отдельной квартире в «сталинке», Зорин с матерью ютятся в коммуналке. Зато последний водит знакомство с людьми, которые могут достать заграничную одежду и литературу, ходит в места, где собирается вольнодумная публика и звучит рок. В числе его кумиров — Мик Джаггер и Джина Лоллобриджида.

Преображенскому же приходится жить в мире условностей, где нельзя восхищаться достижениями иностранных коллег: тогда даже боевые награды не защитят от анонимных доносов.

Сложности у Преображенского и во взаимоотношениях с сестрой Зосей (Мария Андреева). Она пытается наладить личную жизнь, но чувствует себя неуверенно из-за ожога в пол-лица, который её брат не смог устранить. Преображенскому не нравятся кандидаты в зятья. Сам он не женат и не собирается знакомить с сестрой любовницу.

В сериале хорошо сбалансированы профессиональная и личная истории, однако из-за обилия сюжетных линий повествование выглядит фрагментарным. Ситуацию усугубляет монтаж: переходы между сценами смотрятся неестественно. Довольно часто появляются в кадре графические элементы в виде анимированных фотографий. Они перекликаются с заставкой, но внутри серий их необходимость весьма сомнительна.

© Пресс-служба Первого канала

В плане достоверности изображения эпохи можно заметить некоторые допущения, но в целом сериал создавался с вниманием к деталям — от одежды до интерьеров. Также в сценарии учтены фоновые события, которые не играют определяющей роли в развитии истории, но создают целостную картину.

Режиссёр Любовь Львова призналась, что в плане внутреннего содержания команда сериала ориентировалась на «Девять дней одного года» Михаила Ромма, а при разработке визуальной составляющей картины отталкивалась от «Конформиста» Бернардо Бертолуччи. По мнению Тарамаева, в «Преображенском» можно найти черты нуара и советского декаданса.

«Доктор Преображенский» смотрится не слишком жизнеутверждающе, однако его спокойная, слегка мрачноватая эстетика с сумрачными кабинетами Лубянки и преимущественно пасмурной погодой не отвлекает от сюжета и дополняет образ эпохи.

Визуальный ряд отвечает несколько напряжённому тону повествования: врачам сложно делать свою работу из-за идеологических и бюрократических препятствий, а за каждым их шагом следят дружелюбные, но зловещие сотрудники госбезопасности.

Тем не менее сюжет не отягощён излишним фатализмом и трагизмом. Создатели сериала справились с главной задачей: интересно показать процесс, который мог бы привести к заранее известному результату (в 1967 году в СССР действительно начал работу Институт красоты). Поскольку у героев нет неразрешимых проблем и они не сталкиваются с серьёзной опасностью, внимание зрителей занимают взаимоотношения персонажей, а они прописаны логично и последовательно, с большим вниманием к нюансам.