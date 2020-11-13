Исторический момент: фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар» от России

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию Американской киноакадемии ленту Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». В центре сюжета картины — расстрел демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Ранее фильм был удостоен специального приза жюри Венецианского кинофестиваля. К настоящему моменту названия лент-претендентов на «Оскар» огласили более 40 стран.

Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинута от России на соискание премии «Оскар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

«От России выбрали фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» — цитирует Меньшова агентство.

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская согласилась с решением комитета и подчеркнула в беседе с RT, что одно только имя режиссёра можно считать гарантом качества.

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«Эта картина, во-первых, сделана мастером, а это уже говорит о высоком профессиональном уровне, не говоря о содержании. Мастер знаменитый, большой, крупный... Второе — тема, которая взята для этой новой работы, она, конечно, настолько и страшная, и тяжёлая... В ней концентрируются и болезненные точки нашей истории, в ней размышления о судьбе страны, народа, обо всём непростом пути, которым шла всегда наша страна», — рассказала Немчинская.

Картина основана на реальных событиях. Её действие разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года. Тогда после понижения зарплат и повышения цен на продукты рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода вышли на забастовку. Чтобы разогнать демонстрацию, правительство приказало ввести в город армию. В результате погибли несколько десятков человек: одни при разгоне забастовки, другие позднее были приговорены к расстрелу.

Главную роль в фильме исполнила супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. Она сыграла сотрудницу парткома, чья дочь пропала в разгар демонстрации. Также в фильме снялись Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова. Сценаристом стал сам Кончаловский в сотрудничестве с Еленой Киселёвой.

В работе над проектом приняли участие внуки очевидцев событий 1962 года. Съёмки прошли в Новочеркасске и в Москве.

Лента была представлена в основном конкурсе Венецианского фестиваля, где получила специальный приз жюри. Также фильм удостоен приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

Андрей Кончаловский работает в кино уже более 50 лет. Он сотрудничает в том числе с западными кинематографистами. Его ленты неоднократно выдвигались на премию «Оскар». В числе претендентов прошлых лет — «Рай» и «Дом дураков».

Работы режиссёра нередко удостаиваются призов крупнейших международных смотров. В его послужном списке — премии Венецианского, Берлинского, Каннского кинофестивалей и многие другие награды.

© Кадр из фильма «Дорогие товарищи!» (2020)

Кинематографисты ряда стран уже сообщили, какие ленты будут претендовать на места в шорт-листе.

От Японии заявлена драма «Настоящие матери». Американские критики могли ознакомиться с ней на фестивале в Чикаго, также фильм был представлен на смотре в Сан-Себастьяне. Постановщица и сценаристка картины Наоми Кавасе — четырёхкратный лауреат Каннского кинофестиваля в различных категориях.

Канадские кинематографисты сделали ставку на ленту Funny Boy («Забавный мальчик») — экранизацию романа канадского писателя родом из Шри-Ланки Шьяма Сельвадурая. В декабре 2020 года картина выйдет в сети и на телевидении.

От Греции заявлена драмеди «Яблоки». Этот фильм Христоса Нику в 2020 году открывал программу «Горизонты» на Венецианском кинофестивале. Там же была представлена картина «А завтра весь мир», с которой за место в шорт-листе будет бороться Германия.

В Нидерландах выбрали семейную историю Buladó — она уже завоевала звание лучшего фильма на местном кинофестивале. Главная героиня, 11-летняя Кенза, должна выбрать свой жизненный путь под влиянием рационального отца и деда, для которого важна духовная жизнь.

От Кении на статуэтку может претендовать документальная картина The Letter («Письмо»), в которой также идёт речь о семейной жизни. Главная героиня вступает в конфликт с родственниками из-за земли предков. Лента с успехом была показана на ряде международных фестивалей.

Кинематографисты Гватемалы представляют хоррор «Ла Йорона», снятый в копродукции с Францией. Он уже завоевал премию Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков за лучший фильм на Венецианском кинофестивале 2019 года. Картина представляет собой пересказ латиноамериканской легенды в современной обстановке. В роли-камео снялась лауреат Нобелевской премии мира Ригоберта Менчу Тум.

Ещё один фильм ужасов, который может оказаться в шорт-листе — «Ад женщины» от индонезийского постановщика Джоко Анвара. По мнению членов индонезийского оскаровского комитета, картина является ярким образцом местного кино и может заинтересовать зрителей из разных стран.

Среди европейских фильмов-участников оскаровской гонки — «Надежда» Марии Сёдаль (Норвегия), «Шарлатан» Ангешки Холланд (Чехия), The Father («Отец») Кристины Грозевой и Петара Вылчанова (Болгария), Viimeiset («Последние») Вейко Ыунпуу (Эстония), «Атлантида» Валентина Васяновича (Украина) и другие работы.

Все страны-участницы должны представить ленты для категории «Лучший фильм на иностранном языке» не позднее 1 декабря 2020 года. На сегодняшний день названия лент-претендентов обнародовали более 40 стран. Короткий список будет оглашён 9 февраля 2021 года, а окончательный перечень номинантов станет известен 15 марта. Церемония вручения премии пройдёт 25 апреля.