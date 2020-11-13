Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от России на американскую премию «Оскар». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

«От России выбрали фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!», — сказал он ТАСС.

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, там он получил спецприз жюри. Также картина получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

В сентябре в Госдуме предложили не выдавать российские прокатные удостоверения фильмам, снятым в соответствии с новыми стандартами американской киноакадемии.