Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»
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«От России выбрали фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!», — сказал он ТАСС.
Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.
Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, там он получил спецприз жюри. Также картина получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.
В сентябре в Госдуме предложили не выдавать российские прокатные удостоверения фильмам, снятым в соответствии с новыми стандартами американской киноакадемии.