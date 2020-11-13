Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»

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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от России на американскую премию «Оскар». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»
  • © «Дорогие товарищи!»

«От России выбрали фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!», — сказал он ТАСС.

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, там он получил спецприз жюри. Также картина получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

В сентябре в Госдуме предложили не выдавать российские прокатные удостоверения фильмам, снятым в соответствии с новыми стандартами американской киноакадемии.

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