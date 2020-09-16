В Думе предложили не выдавать прокатные удостоверения снятым по новым правилам «Оскара» фильмам

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Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил не выдавать российские прокатные удостоверения фильмам, снятым в соответствии с новыми стандартами американской киноакадемии.
В Думе предложили не выдавать прокатные удостоверения снятым по новым правилам «Оскара» фильмам
  • РИА Новости

Политик назвал новые требования, которые будут выдвигаться к фильмам, претендующим на премию «Оскар» в главной номинации, проявлением цензуры и нарушением прав человека.

«Пускай они там сходят с ума — это их проблемы. Но если объявленные нормативы реально заработают, картины, снятые в соответствии с подобными критериями, не должны получить прокатного удостоверения российского Минкульта. В ином случае это будет означать поощрение нашим государством цензуры и нарушения Всеобщей декларации прав человека, ратифицированной Россией», — говорится в заявлении на сайте Миронова.

Введение «квот» для кинематографистов, по мнению депутата, противоречит 27-й статье декларации. В ней говорится о праве свободно участвовать в культурной жизни общества.

Ранее американская киноакадемия объявила о введении требований для картин, претендующих на премию «Оскар» за лучший фильм.

Кинематографисты будут вынуждены учитывать новые стандарты ещё на этапе подготовки к съёмкам. С помощью обновления правил киноакадемия планирует привлечь в индустрию больше женщин, представителей ЛГБТ и людей с ограниченными когнитивными или физическими возможностями.

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