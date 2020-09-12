От «Земли кочевников» до «Жены шпиона»: названы победители Венецианского кинофестиваля

12 сентября состоялась торжественная церемония награждения победителей 77-го Венецианского кинофестиваля. Главный приз — «Золотого льва» — получил фильм Хлои Чжао «Земля кочевников». Награда за лучшую режиссуру досталась Киёси Куросаве за ленту «Жена шпиона». Лучшими актёрами года признаны Пьерфранческо Фавино («Наш отец») и Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»). Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был удостоен специального приза жюри.

12 сентября состоялось награждение победителей 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Церемония прошла в большом зале Дворца кино на острове Лидо. Церемонию вела актриса Анна Фольетта, знакомая российским зрителей по роли Карлотты в фильме «Идеальные незнакомцы».

Событие открыло видео с выступлением поэтессы и сценаристки Марианджелы Гуалтьери. Она зачитала отрывок из стихотворения Nove marzo duemilaventi («Девятое марта 2020-го»), посвящённое введению ограничительных мер из-за коронавируса в Италии.

Также на церемонии выступил итальянский музыкант Антонио Диодато. Он исполнил один из хитов своего репертуара — композицию Adesso.

Главный приз — «Золотой лев» — достался фильму «Земля кочевников». Награду из рук президента фестиваля Альберто Чикутто получил директор по маркетингу итальянского подразделения Disney Давиде Романи.

Режиссёр Хлоя Чжао и исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд выступили по видеосвязи. Они поблагодарили настоящих американских кочевников — людей, живущих в фургонах и перемещающихся по всей стране, — которые позволили снимать их быт и помогли в работе над картиной.

Гран-при жюри забрал постановщик ленты «Новый порядок» Мишель Франко. Звания лучшего режиссёра удостоился Киёси Куросава. Он получил «Серебряного льва» за фильм «Жена шпиона».

Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» была отмечена специальным призом жюри. Кончаловский поблагодарил жену актрису Юлию Высоцкую, за вдохновение, выразил признательность продюсеру Алишеру Усманову, который предоставил ему свободу творчества.

Reuters

© Guglielmo Mangiapane

Кубка Вольпи были удостоены Пьерфранческо Фавино («Наш отец») и Ванесса Кирби (она исполнила главную роль в канадско-венгерском фильме «Фрагменты женщины»). По сюжету героиня Кирби потеряла ребёнка во время родов. Актриса посвятила награду родителям, пережившим подобную утрату.

Лучшим сценаристом смотра признан уроженец Индии Чайтанья Тамхане, который одновременно выступил постановщиком картины «Ученик».

Премия имени Марчелло Мастроянни для молодых актёров ушла иранскому актёру Рухолле Замани, который снимался в драме Маджида Маджиди «Солнечные дети».

VR на удалёнке и новые «Горизонты»

Премию за работу в виртуальной реальности по видеосвязи представила Селин Трикар. Напомним, что в этом году секция проходила онлайн. Приз за лучшую иммерсивную историю присудили картине китайского режиссёра Фан Фана Killing a superstar («Убивая суперзвезду»).

В номинации «Лучший иммерсивный опыт» победила лента Finding Pandora X («В поисках Пандоры Х») Кииры Бензинг.

Лучшим фильмом секции стал The Hangman at Home («Виселица дома»), снятая супругами Ури и Мишель Кранот.

Премию имени Луиджи де Лаурентиса «Лев будущего» вручили режиссёру фильма «Слушай» Ане Роша де Суза. Также постановщице достался специальный приз жюри программы «Горизонты».

Лучшей короткометражкой «Горизонтов» признана картина Entre Tú y Milagros («Между тобой и Милагрос») Марианы Саффон. Премию за лучший сценарий забрал Пьетро Кастеллитто, поставивший комедию «Хищники».

Лучшую мужскую роль, по мнению жюри секции, исполнил Яхья Махайни в ленте «Человек, который продал свою кожу», где также снималась Моника Беллуччи. Фильм был снят в совместном производстве Туниса, Франции, Бельгии, Германии и Швеции. Режиссёром и сценаристом выступила тунисская постановщица Каутер Бен Ханья.

Ванесса Кирби

Reuters

© Guglielmo Mangiapane

Аналогичную женскую награду получила Канса Батма за роль в ленте «Контакт Занка».

Лучшим режиссёром «Горизонтов» стал филиппинский постановщик Лав Диас — он представлял фильм «Шимпанзе». Главным призом программы отмечена «Пустошь» Ахмада Бахрами.

Ранее стало известно, что почётные призы за вклад в мировой кинематограф достались британской актрисе Тильде Суинтон и гонконгскому режиссёру Энн Хуэй.

Венецианский фестиваль прошёл со 2 по 12 сентября на острове Лидо. В этом году из-за пандемии коронавируса конкурсную программу сократили (18 фильмов против 21 в прошлом году). Также организаторы приняли решение отменить секцию Sconfini («Без границ»), чтобы можно было провести больше показов в рамках других программ.

В параллельной программе авторского кино «Дни Венеции» победила картина «Китобой» российского режиссёра Филиппа Юрьева. В числе её конкурентов был фильм Ивана И. Твердовского «Конференция». Юрьев и Твердовский вместе учились во ВГИКе в мастерской Алексея Учителя.