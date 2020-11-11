Жизнь Склодовской-Кюри и сочинская непосредственность: что смотреть в кино в выходные

С четверга в российский кинопрокат выходят две ленты — лауреата европейских фестивалей: драмеди Томаса Винтерберга «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном и историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». К коллекции байопиков об учёных, снятых в последние годы, добавился фильм о Марии Склодовской-Кюри «Опасный элемент». Также на больших экранах — основанное на художественном вымысле роуд-муви «Цой», комедийный хоррор «Дичь» и комедия о жителях Сочи «Непосредственно Каха!» по мотивам одноимённого интернет-сериала.

«Цой»

Персонажа Виктора Цоя в фильме Алексея Учителя нет. Лидер группы «Кино» появляется лишь в нескольких коротких хроникальных роликах, события же разворачиваются вокруг водителя автобуса, с которым в августе 1990-го столкнулся «Москвич» музыканта. По сюжету именно он в сопровождении близких Цоя везёт гроб с телом погибшего из Юрмалы в Ленинград. При этом до трагического ДТП водитель не был знаком с творчеством рок-музыканта.

Основная часть фильма — вымысел, даже имена героев в нём изменены. В первую очередь «Цой» — это фантазия авторов ленты о том, каким могло бы быть это путешествие.

По словам учителя, он стремился показать феномен Цоя — то, как артист и его творчество влияют на людей и делают их лучше.

«Понять какое-то и величие, и магию этого человека — для нас это было основным. Взаимоотношения людей, вот эта необычная ситуация — один не знает, кто такой Цой, а все остальные не знают, кто он. И вот эта психология — для нас это было на первом месте», — объяснил режиссёр.

Главную роль в проекте исполнил Евгений Цыганов, а ключевых женских персонажей сыграли Марьяна Спивак и Паулина Андреева. Прототипами их героинь стали жена Цоя Марианна и его последняя возлюбленная Наталья.

«Дорогие товарищи!»

Действие ленты Андрея Кончаловского разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года. Тогда повышение цен на продукты совпало с понижением зарплат рабочих местного завода, и горожане вышли на демонстрацию. Новочеркасский бунт стоил жизни десяткам людей: некоторые погибли при жёстком разгоне демонстрации, других после суда приговорили к расстрелу.

Фильм основан на реальных событиях, но Кончаловский особо отмечает, что центральное место в картине занимает судьба поколения, которому пришлось столкнуться с крушением привычной картины мира. Эта тема раскрывается на примере героини Юлии Высоцкой.

Её персонаж Людмила Сёмина — сотрудница горкома партии. Она не разделяет позиции рабочих и воспринимает своё привилегированное положение как должное. Однако когда в разгар забастовки пропадает её дочь, героиня пересматривает свои взгляды на жизнь.

Фильм был отмечен специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля.

«Ещё по одной» (Druk)

Датский актёр Мадс Миккельсен вновь сделал ставку на сотрудничество с Томасом Винтербергом и не прогадал. В 2012 году на Каннском кинофестивале лента «Охота» принесла актёру приз за лучшую мужскую роль, а постановщику — награду экуменического жюри.

Картина «Ещё по одной» была заявлена в основной программе этого киносмотра в 2020-м, но мероприятие отменили. Тем не менее лента уже собрала награды на фестивале в Сан-Себастьяне и призы зрительских симпатий на лондонском и гентском смотрах.

По сюжету четверо друзей-учителей в исполнении Миккельсена, Томаса Бо Ларсена, Магнуса Милланга и Ларса Ранте хотят изменить свою однообразную жизнь. Они берутся проверить на себе псевдонаучную гипотезу, что человеку якобы постоянно не хватает половины промилле алкоголя в крови, и этот уровень необходимо поддерживать внешними вливаниями.

С течением эксперимента карьера, семейные отношения и состояние здоровья героев меняются, но совсем не так, как предполагалось изначально.

Винтерберг подчёркивает, что посыл ленты не исчерпывается смакованием алкогольной тематики. «Это фильм не только о выпивке. Мы задавались целью снять фильм о жизни в целом», — отмечал режиссёр.

Меланхолическое настроение картины отчасти обусловлено личной трагедией Винтерберга, который посвятил «Ещё по одной» своей дочери, погибшей в прошлом году в возрасте 19 лет.

«Дичь» (Freaky)

Старшеклассница Милли (Кэтрин Ньютон) — далеко не самая популярная девочка в школе. Парней она интересует только как объект насмешек, одноклассницы смотрят на неё свысока. Однажды героиня сталкивается с маньяком по прозвищу Мясник из Блиссфилда (Винс Вон) и внезапно меняется с ним телами. Милли нужно исправить ситуацию в ближайшие 24 часа, чтобы навечно не остаться в теле серийного убийцы, Мясник же в это время замышляет устроить резню на встрече выпускников.

Постановщик ленты Кристофер Лэндон знаком зрителям по комедийному хоррору «Счастливого дня смерти». Ранее он написал сценарии к ряду картин франшизы «Паранормальное явление» и поставил спин-офф «Паранормальное явление: Метка Дьявола».

В США «Дичь» выходит в прокат в пятницу, 13-го ноября, а в России любители фильмов ужасов смогут оценить фильм уже с четверга.

«Опасный элемент» (Radioactive)

К коллекции байопиков об учёных, которую в последние годы пополнили фильмы «Война токов», «Тесла», «Игра в имитацию» и ленты о Стивене Хокинге, добавилась картина о Марии Склодовской-Кюри. Оригинальное название фильма —«Радиоактивность» — совпадает с термином, который учёная предложила для описания открытого ею свойства некоторых элементов. Склодовская-Кюри известна как первая женщина, чьи научные достижения были отмечены Нобелевской премией.

Режиссёр иранского происхождения Маржан Сатрапи в своей картине охватывает несколько разноплановых тем: это и личная жизнь исследовательницы, и её научная деятельность, а также влияние, которое открытия Кюри оказали на историю.

Обозреватели портала RogerEbert.com Кристи Лемир и газеты The Guardian Питер Брэдшоу сошлись во мнении, что попытка осветить все темы привела к проблемам со структурой повествования. Тем не менее оба хвалят игру Розамунд Пайк («Гордость и предубеждение», «Исчезнувшая»), исполнившей главную роль. Лемир также отмечает, что под конец лента достигает уровня сложности, достойного главной героини.

Интересно, что сценарист картины Джек Торн взял за её основу графическую новеллу Лорен Реднисс, номинированную на национальную книжную премию США.

«Непосредственно Каха!»

Первые серии шоу «Непосредственно Каха» были выложены в сеть ещё в 2012 году. С тех пор вышло четыре сезона проекта. Его создатели и сегодня продолжают публиковать материалы, которые набирают миллионы просмотров.

Генеральный продюсер нового полнометражного фильма Алексей Троцюк считает, что потенциал интернет-сериала позволит в дальнейшем создать масштабную кинофраншизу. Первая лента, которая выходит на этой неделе, посвящена истории о любви, дружбе и машинах.

Главный герой — житель Сочи по имени Каха — мечтает завоевать сердце красавицы Софы. Для этого ему придётся в честной схватке победить другого поклонника девушки — Руслана. Тот предлагает Кахе автомобильную гонку. Проблема в том, что главный герой ездит на «копейке», а у его соперника в распоряжении мощная иномарка.

Артём Калайджян, исполнивший роль друга Кахи, Серго, отмечает, что в фильме Сочи показан не как современный курорт, а как колоритный город с особым укладом жизни.