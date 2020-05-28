Трёхсотлетняя война: тест RT об истории русско-турецких конфликтов

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28 мая 1812 года Михаилом Голенищевым-Кутузовым и Ахмед-пашой был подписан Бухарестский мирный договор. Он положил конец войне между Османской и Российской империями, которая шла с 1806 года. Это соглашение стало большой дипломатической победой и обеспечило нейтралитет Турции во время Отечественной войны 1812 года. Несмотря на заключённый мир, этот конфликт между державами был не первым и не последним. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю Русско-турецких войн.
Трёхсотлетняя война: тест RT об истории русско-турецких конфликтов
  • © Виктор Мазуровский «Бой у Телиша» (1888)

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