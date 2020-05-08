Жара в Сибири и осадки в столице: какой погоды ожидать жителям России в День Победы

В европейской и азиатской частях России установилась контрастная погода. Если в Западной Сибири и Уральском федеральном округе в ближайшие пять дней ожидается аномальная жара, то в столичном регионе ближе к выходным, наоборот, намечается снижение температуры. В День Победы в ряде регионов воздух прогреется до +30 °С, в Москве и области ожидается около +15…+17 °С и небольшой дождь. При этом столичные власти заверили, что облака над городом разгонят для авиапарада. Вместе с тем москвичей призвали соблюдать режим самоизоляции и наблюдать пролёт авиации и салют из дома.

Столичный регион до 8 мая будет находиться в зоне относительно пониженного атмосферного давления, рассказала в беседе с RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, «погоду будут определять атмосферные фронты атлантического циклона», а значит, будет достаточно тепло.

Но говорить об устойчивом тепле пока не приходится. Как пояснила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, это связано с тем, что столичный регион находится под влиянием атмосферных фронтов, которые смещаются в восточном направлении.

«В Москве погода остаётся неустойчивой, это значит, что периоды сухие чередуются с дождями, местами с грозами», — отметила Макарова в беседе с RT.

Она добавила, что начиная с пятницы, 8 мая, начнётся понижение температуры. Синоптик отметила, что к началу выходных дневная температура составит +14…+16 °С.

А вот в Западной Сибири и Уральском федеральном округе ситуация противоположная. Там, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие пять дней ожидается «аномальная жара». В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях воздух прогреется до +25 °С. Показатели превысят норму на 7…10 °С.

Праздник при любой погоде

В День Победы, 9 мая, контрасты температур между регионами России сохранятся. К 9 и 10 мая в Свердловской области, Пермском крае и на Южном Урале показатели будут достигать +28…+29 °С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

На юго-востоке Западной Сибири, на территории от Новосибирска до Кемерова в субботу и воскресенье ожидается резкое потепление — с +16…+22 °С до +23…+28 °С. 10 мая в Алтайском крае и Республике Алтай — до +29 °С.

В столичном регионе в День Победы будет облачно с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь, отметила главный специалист Метеобюро Москвы. Днём в городе воздух прогреется до +15…+17 °С, по области до +14…+19 °С.

Ранее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил, что разгон облаков 9 мая в Москве действительно запланирован. При этом он призвал жителей столицы не нарушать режим самоизоляции из-за комфортной погоды.

«Для наших дорогих ветеранов будет организован пролёт авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой. Но прежде всего чистое небо необходимо для пролёта группы авиации — это основное условие обеспечения безопасности авиационных перелётов. То есть 9 мая разгон облаков будет осуществляться, но это не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать режим ограничений на передвижения по Москве», — подчеркнул Данчиков.

Салют в честь Дня Победы в Москве

АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин, со своей стороны, призвал смотреть праздничный салют из окон своих квартир или по телевизору.

«Не надо приходить на салют, не надо устраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение», — заявил Собянин, подчеркнув, что правоохранительные органы будут следить за поддержанием порядка.

Переменчивое тепло

В начале следующей недели, по прогнозу Метеобюро Москвы, в столичный регион вновь вернётся тепло.

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«Мы на какое-то время попадём в тёплый сектор, к нам придёт очередная порция более тёплого воздуха, но это будет только днём», — подчеркнула Позднякова.

Днём 11 мая столбики термометров поднимутся до +20…+21 °С, а ночи ещё будут довольны прохладными — около +7 °С. А уже 12 мая к Москве приблизится холодный фронт следующего циклона. Поэтому во вторник ожидается облачная погода «с дождями различной интенсивности», заключила метеоролог Метеобюро Москвы.

Ранее в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснял, что погода в столичном регионе будет переменчивой на протяжении всего мая.

За Уралом при этом в начале следующей недели сохранится тенденция к повышенным температурам. К 11 мая в Омской области ожидается около +30 °С, сообщается на сайте Гидрометцентра. В Забайкальском крае сохраняется вероятность лесных пожаров.

«По прогнозным данным, в горимых районах Забайкальского края, где действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах, по условиям погоды осадков и снижения температуры воздуха не ожидается», — отметили в Рослесхозе.