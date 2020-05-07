Синоптики предупредили о жаре до +29 °С в Курганской области

Синоптики рассказали о погоде в Курганской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU.

«С 7 по 10 мая по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 8—11 °С», — заявили в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

7 и 9 мая температура воздуха поднимется до +29 °С.

Также стало известно, что с 7 по 12 мая на юге Тюменской области местами ожидается аномальная жара. Отклонение среднесуточной температуры от нормы составит 10 °С и более, передаёт megatyumen.ru. Региональный гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

7 мая максимальная дневная температура составит +28 °С. К ночи ожидается до +15 °С. Ясно и жарко будет в пятницу и субботу. В воскресенье, 10 мая, утром и днём возможна пасмурная и тёплая погода, до +26 °С.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 мая, в Красноярском крае ожидается штормовой ветер. Порывы могут достигать 25 м/с.