Страх быстрее вируса: крупнейшие голливудские студии приостанавливают работу из-за пандемии COVID-19

Крупнейшие голливудские студии, в числе которых Disney, Paramount Pictures, Universal и Warner Bros., из-за ухудшения эпидемиологической ситуации приостанавливают работу над своими проектами. Уже перенесены премьеры таких ожидаемых фильмов, как «Мулан», «Форсаж 9» и «Тихое место 2». Кроме того, прервано производство картин «Русалочка», «Аллея кошмаров», «Мир Юрского периода 3» и других, что, скорее всего, также отразится на датах проката. Netflix по крайней мере на две недели отложил производство всех своих фильмов и программ. О том, как пандемия коронавируса влияет на работу индустрии кино, — в материале RT.

На фоне осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 крупные голливудские студии приостанавливают работу над своими проектами и переносят премьеры ожидаемых фильмов. Так, на минувшей неделе Disney объявила о решении приостановить производство всех картин, в которых задействованы актёры. Это касается как фильмов, работа над которыми должна была начаться в ближайшее время, так и кинолент, уже находящихся в производстве.

В числе отложенных проектов — экранизация «Русалочки», классического мультфильма студии. Съёмки ленты Роба Маршалла с Халли Бэйли, Хавьером Бардемом, Аквафиной и Мелиссой Маккарти должны были стартовать в Лондоне в конце марта. Новую дату начала съёмок объявят позднее.

Также студия перенесла на неопределённый срок работу над приключенческим фэнтези «Питер Пен» и фантастической комедией «Уменьшенные» — сиквелом фильма 1980 года «Дорогая, я уменьшил детей». Оба проекта находились на стадии препродакшна.

Кроме того, прерваны стартовавшие в январе в Торонто съёмки триллера Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» и остановлен съёмочный процесс исторической драмы режиссёра Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Беном Аффлеком, Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером.

Премьера последней картины была запланирована на 25 декабря 2020 года, но вынужденный перерыв может отсрочить релиз.

В числе других проектов Disney, работа над которыми была приостановлена, — фильмы перезапущенной франшизы «Один дома», сериал «Сокол и Зимний Солдат» и приключенческий боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец». Последняя картина «заморожена» из-за самоизоляции режиссёра Дестина Креттона, недавно ставшего отцом. Чтобы не подвергать младенца опасности, Креттон решил провериться на коронавирус. Пока результатов нет, режиссёр предпочитает ни с кем не контактировать. При этом, как отмечают СМИ, хотя работа основной съёмочной группы приостановлена, производственные отделы продолжают свою деятельность.

«Хотя на съёмочных площадках наших фильмов не было подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, мы приняли во внимание текущее положение дел в мире, а также интересы наших актёров и членов съёмочных групп и решили ненадолго приостановить производство некоторых наших игровых картин, — говорится в заявлении представителя компании Disney. — Мы продолжим следить развитием событий и возобновим съёмки, как только это станет возможным».

Негативное влияние коронавируса ощутили на себе и уже отснятые проекты студии. Компания перенесла запланированную на 27 марта мировую премьеру классической диснеевской сказки «Мулан», а также выход в прокат фантастического хоррора «Новые мутанты» и ужастика «Оленьи рога». Новые даты релизов пока неизвестны.

Эпидемиологическая обстановка в мире повлияла и на другие сферы бизнеса конгломерата. Disney минимум на две недели закрыл тематические парки, расположенные в США и во Франции. Также были отменены круизы на лайнерах компании.

Студия Paramount Pictures объявила о переносе на неопределённый срок премьеры ромкома «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани и Иссой Рэй и криминальной драмы Blue Story. Также была отложен прокат хоррора «Тихое место 2» (его мировая премьера всё же успела пройти 8 марта в Нью-Йорке).

Кадр из фильма «Тихое место 2»

© kinopoisk.ru

Режиссёр Джон Красински в своём Twitter обратился к поклонникам проекта, подчеркнув, что сейчас не лучшее время для проката.

«Обращаюсь ко всем поклонникам «Тихого места». Я очень горжусь, когда люди говорят, что наш фильм надо смотреть всем вместе. Однако в постоянно меняющихся условиях окружающего нас мира, сейчас явно не лучшее время. И хотя мы безумно хотим, чтобы вы могли увидеть наш фильм... Мы выпустим его тогда, когда сможем посмотреть его все вместе. Увидимся на групповом походе в кино! До скорого!», — говорится в сообщении режиссёра.

Ещё в феврале студия объявила об остановке съёмок седьмой части франшизы «Миссия невыполнима», проходивших в Италии. Представители компании объяснили своё решение призывом местных властей воздержаться от публичных мероприятий.

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Также были передвинуты съёмки трех проектов Universal. В их числе спортивная драма «Как кремень», пока не получивший название новый фильм Билли Айкнера и приключенческое фэнтези «Мир Юрского периода 3». Первые два фильма находились на стадии препродакшна, а съёмки третьего начались в Лондоне в феврале 2020-го. Тем не менее, кинематографисты остановили работу, чтобы не подвергать опасности членов группы, и пообещали в ближайшие недели сообщить сроки возобновления производства картин.

Студия также объявила, что премьера фильма «Форсаж 9» переносится на год: с мая 2020 года на апрель 2021 года. В компании прокомментировали, что в мае фильм смогут посмотреть не все фанаты. До этого была перенесена на ноябрь премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Компания Warner Bros. также объявила о переносе двух проектов. Студия отложила производство байопика режиссёра База Лурмана про Элвиса Пресли. Это произошло вскоре после новостей о том, что исполнитель одной из ролей Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.

«Нам стало известно, что у одного из членов команды, занятой на подготовке к съемкам фильма об Элвисе Пресли, которая проходит сейчас в австралийском городе Голд-Кост, по результатам анализов был диагностирован COVID-19, — говорится в заявлении пресс-секретаря компании Warner Bros. — Мы тесно сотрудничаем с компетентными австралийскими медучреждениями для выявления всех лиц, которые могли вступать в непосредственный контакт с этим человеком, и установления с ними связи. Здоровье и безопасность сотрудников нашей компании всегда являются нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто работает на съёмках наших фильмов по всему миру. Инфицированный коронавирусом в настоящее время проходит лечение».

Как отмечают СМИ, на данный момент неизвестно, проверялись ли на коронавирус остальные члены съёмочной группы. Вместе с Хэнксом в фильме задействованы Остин Батлер, Мэгги Джилленхол, Руфус Сьюэлл и другие. Релиз проекта пока запланирован на 1 октября 2021 года.

Также Warner Bros. перенесла проходившие в Ванкувере съёмки четвёртого сезона сериала «Ривердэйл».

Кадр из фильма «Таинственный сад»

© kinopoisk.ru

Европейская компания Studiocanal объявила о закрытии британского отделения как минимум на две недели, а также о переносе премьеры семейного фэнтези Марка Мандена «Таинственный сад» с Колином Фёртом, Джули Уолтерс и другими актёрами.

«В связи с тем, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, студия приняла решение не проводить в период повышенного риска премьеру фильма («Таинственный сад» — RT), ориентированного в первую очередь на семейную и возрастную аудиторию», — прокомментировали в компании.

Netflix долго пытался не прерывать свою деятельность. Тем не менее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и объявленного Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации стриминговый сервис был вынужден приостановить по крайней мере на две недели производство всех своих фильмов и программ.

В числе отложенных проектов — четвёртый сезон сериала «Очень странные дела», седьмой сезон комедии «Грейс и Фрэнки», новый многосерийный проект Sex/Life и музыкальный фильм Райана Мёрфи «Выпускной» с Николь Кидман и Мэрил Стрип, основанный на одноимённом бродвейском мюзикле.