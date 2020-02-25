Культурный шок: как коронавирус останавливает съёмки и отменяет концерты

В Венеции из-за коронавируса приостановлены съёмки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима». Курирующая производство студия Paramount действует в соответствии с общей политикой городских властей, которые призвали воздержаться от любых публичных мероприятий: Венецианский карнавал завершился досрочно, а музеи закрыты на карантин. Концерты в городах Италии отложил на неопределённый срок и российский пианист Денис Мацуев. Аналогичные меры предпринимаются по отношению к азиатским странам. Как распространение коронавируса отразилось на культурной жизни Европы и Азии — в материале RT.

На текущей неделе в Венеции было запланировано начало съёмок фильма «Миссия: невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли. Однако из-за вспышки коронавируса в Италии компания Paramount решила перестраховаться и отложить съёмки, сообщает Deadline.

Студия уже выпустила официальное заявление, где разъяснила причины, обуславливающие необходимость таких мер.

«В связи с обеспокоенностью по поводу безопасности и здоровья актёров и съёмочной группы, а также в связи с решением местных властей (Венеции. — RT) об отмене публичных мероприятий во избежание распространения коронавируса, мы меняем съёмочный график, предполагавший три недели съёмок в Венеции, которые должны были стать первым этапом масштабного производства фильма «Миссия: невыполнима 7», — сообщили в компании.

Таким образом, в съёмочном графике образовалось окно. В то же время в Paramount подчеркнули, что заботятся о своих сотрудниках, и выразили готовность помогать итальянским властям.

«В этот период, принимая во внимание опасения съёмочной группы, мы разрешаем всем её членам вернуться домой до тех пор, пока не начнутся съёмки. Мы продолжим следить за ситуацией, а также сотрудничать с представителями властей и медицинских учреждений по мере её развития», — говорится в заявлении.

Некоторые зарубежные издания сообщали, что прибывший в Италию Том Круз после отмены съёмок оказался заперт в номере отеля, однако, по информации Deadline, актёр в страну ещё не въезжал.

Денис Мацуев

© Илья Питалёв/РИА Новости

Меры предосторожности в условиях распространения коронавируса принимают и российские артисты. Так, пианист Денис Мацуев решил отложить запланированные на февраль концерты в Риме и Болонье.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы их (концерты. — RT) не отменяем, а переносим. О дате я обязательно сообщу отдельно. Всем заболевшим желаю скорейшего выздоровления, здоровым — не заболеть, учёным — поскорее придумать лекарство. В качестве самого действенного средства повышения иммунитета и настроения слушайте классическую музыку!» — написал пианист на свой странице в Facebook.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории Италии на момент публикации статьи превысило 300 человек.

Соседние страны — в их числе Словения, Сербия и Хорватия — тщательно контролируют прибывающих из Ломбардии и Венето, где в настоящее время наблюдается наибольшее число заболевших. Железнодорожное сообщение с Италией ранее заблокировала Австрия, но позднее движение поездов было восстановлено. Кроме того, въезд для граждан Италии ограничил Израиль.

На севере страны, где расположены Милан и Венеция, с 23 февраля по 1 марта был введён карантин. Эта мера включает ограничение транспортного сообщения и отмену занятий в школах. В Ломбардии также приостановлены службы в храмах.

Знаменитый Венецианский карнавал, открывшийся в этом году 8 февраля, завершился досрочно — его последние дни пришлись на период карантина. Одновременно с началом карантина для туристов закрылась базилика Сан-Марко (однако молиться в ней всё же разрешается).

В период карантина попала и неделя моды в Милане. Дом Giorgio Armani принял решение провести показ своей коллекции в закрытом формате, чтобы гостям не пришлось посещать многолюдные места. Вместо этого была организована прямая трансляция на официальном сайте бренда.

С воскресенья, 24 февраля, отменил все спектакли оперный театр Ла Скала. О дате открытия площадки пока не сообщается. В городе также закрыт кафедральный собор и одна из крупнейших галерей — «Брера».

Уже заявлено, что 1 марта также не состоится традиционная акция «Бесплатный музей по воскресеньям», в рамках которой в первые воскресенья месяца можно свободно посещать государственные учреждения культуры.

Карантинные мероприятия повлияли на ситуацию с кинопрокатом: в настоящее время закрыта почти половина площадок страны. Изменился и график премьер — в ближайшие недели не состоятся показы пяти фильмов, включая как итальянские, так и зарубежные ленты.

Ранее подобные меры ввели в Китае. Там пересмотрели график основных февральских релизов, в числе которых «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «1917», «Хеллбой» и «Соник в кино». В то же время премьеры претендовавших на «Оскар» лент специально назначали на близкие к церемонии даты — успех в академии, как показывает практика прошлых лет, значительно подогревает интерес китайской аудитории к новинкам.

Рекламный стенд фильма «Мулан»

© GREG BAKER / AFP

Также в Китае отменилась масштабная премьера новой части бондианы «Не время умирать» и пресс-тур исполнителя главной роли Дэниела Крейга.

На данный момент закрыты для посещения одни из главных достопримечательностей страны — части Великой Китайской стены, лес пагод Иньшань, гробницы императоров династии Мин, шанхайский Диснейленд и Запретный город в Пекине.

Снизилась активность КНР во внешних культурных связях. Так, будет сокращено присутствие Китая на Берлинском кинофестивале. В столице Германии отменён новогодний концерт Китайской национальной оперы.

В конце января с гастролей по Китаю экстренно вернулась балетная труппа из России. Отменился тур симфонического оркестра «Таврический» из Ленинградской области, а руководство Мариинского театра (Санкт-Петербург) приняло решение перенести февральский концерт оркестра Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы на конец сезона.

Выставка скульптора и художника Зураба Церетели в Пекине была перенесена с марта на конец года (точная дата на данный момент неизвестна).

Непосредственно перед вылетом в Китай гастроли отложили артисты Кемеровской областной филармонии Кузбасса имени Штоколова (труппа театра танца и оркестр народных инструментов). Кроме того, уже известно, что в апреле Китай не посетит Литовский национальный драматический театр.

Закрытый кинотеатр в торговом центре, Пекин

© Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Работники творческих коллективов также настороженно относятся к поездкам и в соседние с Китаем государства. Государственный ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас» отказался от участия в фестивале «Апрельская весна», который пройдёт в Пхеньяне (Северная Корея).

В Сингапуре также отменён или перенесён ряд мероприятий с участием зарубежных артистов, включая X Ambassadors, 98°, Тони Хэдли, Джема Сяо и несколько кей-поп-групп.

В связи с аналогичными проблемами в Южной Корее правительство пообещало выделить около $2,5 млн на поддержку артистов, на финансовое положение которых повлияла отмена концертов и гастролей. Кроме того, небольшие театры оборудуют тепловизорами и снабдят средствами дезинфекции.