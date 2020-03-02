«Шикарный трагичный финал»: поклонники предложили теории о возвращении Нео и Тринити в «Матрицу»

На май 2021 года запланирована премьера четвёртой части фильма «Матрица». Поскольку уже подтверждено, что в картине задействованы Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, чьи герои Нео и Тринити умерли в ленте 2003 года «Матрица: Революция», поклонники вселенной стали выдвигать свои теории, каким образом их вернут во франшизу. Есть версия, что существует множество копий Нео и Тринити, а лента может стать как приквелом, так и сиквелом. Некоторые фанаты выдвигают смелые предположения, будто в новом фильме могут объединиться франшизы «Матрица» и «Джон Уик».

В Сан-Франциско идут съёмки четвёртой части франшизы «Матрица». Премьера фильма назначена на весну 2021 года. Детали сюжета на данный момент не разглашаются, также фильм, в отличие от предыдущих двух частей («Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция»), не имеет подзаголовка.

Тем не менее, известно, что режиссурой занимается Лана (ранее Лоуренс) Вачовски. В главных ролях задействованы Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

Уже само участие актёров создаёт грандиозную интригу вокруг нового проекта: дело в том, что в финале предыдущей, третьей части (вышедшей на экраны в 2003 году) их герои погибли. В отсутствие официальной информации поклонники вселенной начали строить собственные теории о том, каким образом создатели вернули героев на экраны.

Самым очевидным ходом представляется реткон (полное название этого приёма — ретроактивный континуитет), который заключается в игнорировании, переосмыслении или опровержении событий, произошедших в кинематографической вселенной ранее.

Однако фанаты считают, что для франшизы, созданной ещё братьями Вачовски, это слишком лёгкий путь. Один из пользователей платформы Reddit выразил надежду, что на основе имеющихся материалов Вачовски с командой создадут нечто более оригинальное: «Та история завершилась. Нео и Тринити умерли — конец. Давайте попробуем что-нибудь новое».

Он тщательно проанализировал имеющиеся части франшизы и обратил внимание на слова Архитектора о том, что Нео — не единственный избранный, поскольку до событий, показанных в трилогии, Матрица перезагружалась уже пять раз.

Учитывая, что отсчёт времени начинается заново, не исключено, что после перезагрузки в Матрице появляются всё те же люди. Более того, может существовать не одна копия тех, кого Матрица изначально поработила — новые люди не рождаются, а синтезируются из ограниченного набора ДНК.

Таким образом, новый фильм вполне может быть приквелом — не исключено, что его события развернутся во времени, предшествующем войне людей и машин. Подобный поворот сюжета также решил бы проблемы, вызванные со старением актёров — ясно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс уже не выглядят ровно так же, как 17 лет назад.

Киану Ривз

© Neilson Barnard/Getty Images/AFP

Возможен и вариант развития событий, при котором Нео поработили, когда ему было более 50 лет — то есть герой прожил свободным какое-то время после начала войны машин и людей в начале 2000-х. Таким образом хронология фильма будет привязана к текущему моменту.

«При таком раскладе также обеспечен шикарный трагичный финал, так как насколько бы Нео и Тринити ни приблизились к победе, тот факт, что спустя годы (то есть в оригинальных фильмах) они родятся внутри Матрицы, говорит о том, что они проиграли. Что бы герои ни делали, их ждёт поражение», — заключил пользователь Reddit.

Кроме того, если в Матрице существует по несколько копий одних и тех же людей, то возможно, что Нео и Тринити существовали в другом месте (и в другое время).

Ранее выдвигались теории о том, как на экраны может вернуться Тринити. Так, издание Screenrant вспомнило о многопользовательской игре 2005 года The Matrix Online. События в ней можно считать официальным продолжением фильмов, поскольку создание игры одобрили сами Вачовски.

В The Matrix Online рассказывается, что Нео и Тринити были подопытными образцами — на них машины испытывали технологию преобразования человеческого ДНК в код. Код Тринити был отделён от её тела, и за ним охотятся Олигархи — злобные люди, рождённые свободными и лишённые человеческого тела.

Тем не менее, игра была закрыта ещё в 2009 году, поскольку оказалась нерентабельной, и неизвестно, учитывался ли её сюжет при написании сценария.

Новая «Матрица» и четвёртый фильм франшизы «Джон Уик», главную роль в котором играет Киану Ривз, выйдут в прокат с разницей в один день — 20 и 21 мая 2021 года соответственно. Этот, а также несколько других фактов породили ещё одну парадоксальную теорию, согласно которой Нео и Джон Уик — это один и тот же персонаж.

Как предполагают фанаты, мир, описанный в фильмах про Джона Уика, является более совершенной версией Матрицы. Обе истории развиваются примерно в одно время — конец 1990-х — начало нулевых, — а у персонажей присутствуют некоторые схожие качества и таланты.

Также в фильме «Джон Уик 2» появляется «Король Боулер» в исполнении Лоуренса Фишбёрна, сыгравшего в «Матрице» Морфеуса. В обеих историях персонажи темнокожего актёра приходят на помощь героям Ривза. Кроме того, в лентах про «Джона Уика» присутствуют отсылки к «Матрице», что также наводит фанатов на мысли, что франшизы связывают не только актёры.

© Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Слухи о перезапуске «Матрицы» появились весной прошлого года. Тогда Киану Ривз сразу заявил, что готов сыграть в четвёртой части, если проектом снова займутся сёстры Вачовски.

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Вскоре после этого Лана Вачовски подтвердила планы снять новую «Матрицу». Она же написала сценарий в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном. Лилли не принимает участия в работе над проектом, но об идее перезапуска отзывается положительно.

Режиссёр новой ленты выразила радость от того, что «Матрица» вернулась в её жизнь, и отметила, что идеи, над которыми они с Лилли работали в 1990-е и нулевые, в настоящее время стали еще более актуальными.

Своё участие в проекте подтвердили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, они, как и в предыдущих фильмах, сыграют Нео и Тринити. Также к касту присоединились Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф, Приянка Чопра, Яхья Абдул-Матин II и другие.

Возвращение Лоуренса Фишбёрна, сыгравшего одну из главных ролей в первых трёх частях франшизы — капитана корабля «Навуходоносор» Морфеуса — не ожидается. Также в проект не вернется Хьюго Уивинг, ранее представший в образе Агента Смита.

Подробности сюжета новой ленты пока держатся в тайне, но, по слухам, Яхья Абдул-Матин II может сыграть молодого Морфеуса, а Нил Патрик Харрис — главного антагониста.