Возвращение Нео: что известно о четвёртой «Матрице»

Кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что намерена выпустить четвёртую часть франшизы «Матрица». Режиссёрское кресло вновь займёт Лана Вачовски, в главных ролях будут задействованы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в первых трёх фильмах. Начало съёмок запланировано на 2020 год. Журналисты и поклонники проекта строят догадки о сюжете нового фильма, а работавшая над предыдущими частями Лилли Вачовски позитивно отзывалась о продолжении. В отличие от первой ленты, «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» не были отмечены значимыми наградами и получили меньше положительных отзывов критиков.

Спустя двадцать лет после премьеры первой части «Матрицы», которая потрясла мир спецэффектами и мощным философским посылом, собрала почти полмиллиарда долларов и более десятка наград по обе стороны океана, Warner Bros. начинает работу над четвёртым фильмом серии.

Ожидается, что Киану Ривз вновь сыграет Нео, а Кэрри-Энн Мосс вернётся к образу Тринити, сообщило Variety. Режиссёрское кресло проекта займёт Лана Вачовски, она же напишет сценарий и снимет ленту. Её сестра, Лилли Вачовски, ранее говорила, что у неё нет возможности участвовать в съёмках нового фильма — однако в целом позитивно отзывалась о возможном продолжении.

«Мы очень рады вновь погрузиться в «Матрицу» вместе с Ланой. Она человек с богатым творческим воображением и исключительный кинематографист, создающий оригинальные произведения. Мы счастливы, что она выступит в роли сценариста, режиссёра и продюсера этой новой главы вселенной «Матрицы», — заявил председатель совета директоров Warner Bros. Тоби Эммерих.

Соавторами сценария станут Александр Хемон (сериал сестёр Вачовски «Восьмое чувство») и Дэвид Митчелл (автор романа «Облачный атлас», по которому был снят одноимённый фильм). Также к работе над «Матрицей» вернётся Грант Хилл, исполнительный продюсер второй и третьей частей серии.

Лана Вачовски считает решение продолжить историю о Нео очень своевременным.

«Многие из тех идей о нашей реальности, которые мы с Лилли воплотили 20 лет назад, сейчас стали ещё актуальнее. Я очень рада вернуть героев («Матрицы». — RT) в свою жизнь и благодарна за возможность вновь поработать с моими гениальными друзьями», — заявила режиссёр.

Сюжет фильма пока не разглашается, однако в сети появились догадки, согласно которым новая лента может оказаться приквелом к оригинальной трилогии. Так, сотрудник Variety Джастин Кролл в своём Twitter сообщил, что, по данным его источников, в настоящее время ведётся кастинг на роль молодого Морфеуса. В пользу этой версии также свидетельствует факт, что к концу фильма «Матрица: Революция» герои Ривза и Мосс были мертвы. Однако поклонники франшизы напоминают: в созданном сёстрами Вачовски мире возможны любые сюжетные повороты.

В производстве фильма также примет участие Village Roadshow — под эгидой этой продюсерской компании снимались первые три части. Начало работы над лентой запланировано на 2020 год.

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20 лет «Матрицы»

Первая часть фантастической трилогии «Матрица» вышла на экраны весной 1999 года. Действие ленты тогда ещё братьев Вачовски происходит в будущем, в реальности, где разумные машины поработили человечество. Компьютеры поместили сознание людей в искусно созданную симуляцию (так называемую Матрицу) — в ней люди проживают свои жизни и даже не подозревают, что находятся в мире иллюзий. В действительности же машины используют безвольные тела людей для своей подпитки. Находятся те, кому удаётся вырваться из Матрицы — и одним из таких бунтарей становится хакер Нео. Он примыкает к группе повстанцев и начинает борьбу с искусственным интеллектом.

Центральные роли в фильме исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишбёрн, Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс и другие. Лента получила четыре премии «Оскар» (за визуальные эффекты, звук, монтаж и монтаж звука) и две премии Британской академии (в номинациях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук»). Кроме того, телеканал MTV назвал «Матрицу» лучшим фильмом года, исполнителя роли Нео Киану Ривза — лучшим актёром, а его поединок с героем Лоуренса Фишбёрна — лучшей дракой.

Визитной карточкой фильма стали сразу несколько его аспектов: саундрек, обеспечивающая эффект остановки времени техника съёмки буллет-тайм и даже бегущие зелёные символы — код Матрицы.

Спустя четыре года Вачовски показали миру вторую «Матрицу» — с приставкой «Перезагрузка», а ещё через несколько месяцев — картину «Матрица: Революция». Действие этих лент происходит через полгода после событий, описанных в первой части.

«Революция» стала логичным завершением франшизы, но через некоторое время Warner Bros. утвердилась в идее продолжения цикла и начала переговоры с его создателями. В частности, весной 2019-го режиссёр трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски, работавший дублёром Киану Ривза в «Матрицах», проговорился, что Вачовски уже работают над новым фильмом серии.