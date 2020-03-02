Приключения столичного топ-менеджера в провинции: выходит первый сериал от создателей КВН

2 марта more.tv начинает показ комедийного сериала «Корни» — первого проекта, созданного в рамках соглашения о партнёрстве студии АМиК («КВН Продакшн») с Первым каналом, «СТС Медиа» и холдингом «Национальная Медиа Группа». Производством занималась студия АМиК — таким образом, «Корни» стали дебютным для создателей КВН сериалом. По сюжету главный герой спустя годы после успешного покорения Москвы возвращается в родные края. Выполнить рабочую задачу, ради которой он приехал, оказывается не так просто: мешают ошибки молодости, да и родственники постоянно напоминают герою о его корнях. С 10 марта сериал можно будет увидеть на СТС.

Действие нового российского комедийного сериала «Корни» разворачивается в Москве и в вымышленном городе Залещинске (съёмки проводили в Ярославле). Авторы проекта уделили большое внимание образу названного в честь пресноводной рыбы Залещинска: у города есть собственный герб, а рыбная тема отражена в меню ресторана и оформлении улиц.

В самом начале зрителям покажут, как живущая в российской глубинке семья провожает главного героя, Диму Королёва, в Москву. Парень прощается с возлюбленной и, пообещав жениться на ней по возвращении, уезжает покорять столицу. Однако возвращается герой — теперь уже успешный топ-менеджер — только спустя десять лет.

Всё это время он отказывался приезжать в родные края и для этого изобретал всевозможные отговорки. Но теперь ему не отвертеться: компания, в которой работает Королёв, хочет выкупить местный ДК и построить на его месте торговый центр, так что присутствие героя на месте необходимо.

Дмитрий берётся за работу, которая только на первый взгляд кажется простой — в действительности ему придётся столкнуться с массой трудностей.

Герою ставят палки в колёса родственники, негативно воспринимающие произошедшие с молодым человеком перемены, они заставляют помогать с решением их проблем и постоянно напоминают о его корнях. Требуют общения и друзья детства. Но сложнее всего Дмитрию договориться с директором ДК, чьё содействие необходимо для успешного завершения сделки.

По неблагоприятному стечению обстоятельств ДК возглавляет бывшая возлюбленная Королёва — Алёна. Девушка по-прежнему в обиде на парня, который пообещал жениться и исчез на десять лет. Кроме того, ей небезразлично, как живут люди в её городе и чем будут заниматься дети в случае закрытия ДК. Неподкупная девушка с готовностью бросается на защиту центра детского творчества.

© Студия «АМиК»

Главная роль в проекте досталась звезде «Кухни» Марку Богатырёву. Его герой избалован деньгами: модно одет, стильно подстрижен и побрит, ездит на дорогом спорткаре и старательно скрывает провинциальное прошлое. Всё это находит отражение в его общении с друзьями из Залещинска: парень ведёт себя высокомерно, постоянно, путь и молча, выражает негативное и даже брезгливое отношение ко всему вокруг. Он сорит деньгами направо и налево, полагая, что местных можно купить. И справедливости ради надо сказать, что почти всегда ему это удаётся: многие с удовольствием идут на любые уступки, если это принесёт им несколько тысяч рублей.

Богатырёв в образе столичного зазнайки выглядит очень убедительно, однако сам актёр, тоже приехавший в столицу из небольшого города, Обнинска, взгляды своего героя не разделяет. По мнению артиста, Дима испорчен деньгами и мегаполисом.

Экс-возлюбленную Богатырёва сыграла Наталья Скоморохова, известная по проектам «Между нами, девочками» и «Восьмидесятые». В последнем она предстала в похожем образе — разочарованной в любви и обиженной девушки. Но если в «Восьмидесятых» её героиня совсем молода, неопытна и склонна к проявлениям юношеского максимализма, то Алёна из «Корней» — более зрелый человек со сформировавшимися идеалами. Впрочем, бывшему она строит козни с не меньшим удовольствием.

Роли в сериале исполнили и другие известные актёры и кавээнщики: Ренат Мухамбаев и Ксения Корнева (они сыграли влюблённую пару), Елена Валюшкина, Сергей Бачурский, Владимир Сычёв, Анна Уколова, Юлия Сулес. Кроме того, в проекте принял участие шоумен Тимур Родригес. Он сыграл самого себя, но при этом предстал в весьма неожиданном ракурсе.

Создатели «Корней» демонстрируют яркий образ провинциального городка и своеобразие его обитателей, заметно отличающихся от жителей мегаполисов. Однако режиссёр проекта Марк Горобец отмечает, что снимал отнюдь не мрачную историю о сложностях существования в реалиях российской глубинки. Герои сериала живут полноценной жизнью, наполненной событиями, светлыми мечтами и сильными эмоциями — и к тому же обладают чувством юмора.

© Студия «АМиК»

Однако у персонажей из провинции совершенно другие приоритеты и задачи, нежели у жителей столицы. Героям не до глобальных целей: взрослые решают насущные проблемы, по вечерам отдыхают в караоке, в праздники собирают большие застолья, а дети снимают с крыш шифер, ловят крыс и вымогают деньги у богатого дяди.

Впрочем, иногда авторы слишком навязывают традиционный образ героя из глубинки и злоупотребляют штампами. К примеру, в числе проблем провинциалов обязательно значится алкоголизм и героям даже приходится кодироваться.

С романтикой тоже случаются перегибы: один из героев много лет ждал друга, чтобы попросить разрешения встречаться с его сестрой. Он же потом притаскивает детский хор к возлюбленной на лестничную клетку. Другой персонаж к юбилею жены готовит сентиментальное видео на 32 минуты в стиле «Одноклассников».

Впрочем, истории в «Корнях» — очень жизненные, а люди и обстановка — узнаваемые. Многие зрители обязательно увидят в сериале что-то знакомое и близкое сердцу, другие же просто насладятся новым качественным комедийным проектом.