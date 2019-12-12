Эксперт оценил планы по созданию четвёртой части «Матрицы»

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Кинокритик Александр Шпагин в беседе с Inforeactor оценил планы по созданию четвёртой части фильма «Матрица».
Эксперт оценил планы по созданию четвёртой части «Матрицы»
  • © Кадр из фильма «Матрица»

«Полагаю, даже почти уверен, что четвёртая часть «Матрицы» будет точно такой же, как и первая. И то, что сёстры Вачовски спохватились снимать продолжение через почти 20 лет, означает, что у них дела не очень хороши», — заявил он.

По его мнению, новая «Матрица» сработает как средний коммерческий фильм.

Как отметил Шпагин, Вачовски в своё время угадали именно матрицу и создали новый мем, что все живут в симуляции, но как художественное произведение это исполнено невнятно.

«Чего я жду от их следующего фильма? Ну, конечно, того же самого, что они сделали в предыдущих своих фантастических картинах. Будет ли это провал? В художественном смысле, наверное, всё-таки провал, но в коммерческом смысле провала никогда не будет, потому что они берут технологиями, эффектами и профессионализмом», — добавил эксперт.

Ранее внук советского футболиста Льва Яшина Василий Фролов рассказал Пятому каналу о своём участии в съёмках картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

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