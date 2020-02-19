Приключения Соника и прямая трансляция спектакля с Макэвоем: что смотреть в кино в праздничные выходные

Перед длинными выходными в российский прокат выходят сразу три голливудских фильма, рассчитанных на семейную аудиторию — фэнтези «Соник в кино» с Джимом Керри, драма «Зов предков» с Харрисоном Фордом и Карен Гиллан и приключенческая лента «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни — младшим. Также в числе зарубежных новинок две драмы — трансляция британской театральной постановки «Сирано де Бержерак» с Джеймсом Макэвоем и чилийский фильм «Эма: Танец страсти». Кроме того, в кинотеатрах можно будет увидеть криминальную комедию «Свистуны» и отечественную драму «Калашников» об истории создания легендарного АК-47.

«Соник в кино» (Sonic the Hedgehog)

После недели превью-показов в полноценный прокат выходит приключенческое фэнтези «Соник в кино» с Джимом Керри и Джеймсом Марсденом в главных ролях. Режиссёром фильма стал Джефф Фаулер — дебютант в полнометражном кино и номинант на «Оскар» за короткий метр.

Фильм основан на популярной в 1990-е серии игр Sonic the Hedgehog, созданных для видеоприставки Sega. По сюжету герой игры — способный развивать сверхзвуковую скорость синий ёж Соник — оказывается на Земле. Здесь, в условиях реального мира, он вынужден противостоять злобному Доктору Роботнику, который хочет поймать ежа и с помощью его способностей завоевать мировое господство. Соник же надеется спастись от злодея, и в этом ему помогает новый друг.

Ещё до выхода на экраны «Соник в кино» столкнулся со шквалом критики. После просмотра первого трейлера фанаты остались недовольны внешним видом ежа, что породило множество мемов. Особенно не понравились потенциальным зрителям его зубы, очень похожие на человеческие. Создатели картины учли некоторые замечания и приняли решение перерисовать персонажа, сделав его гораздо более похожим на Соника из игры. После этого недовольных стало меньше, а интерес к фильму только возрос.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (Dolittle)

Семейное приключенческое фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», снятое режиссёром Стивеном Гейганом, основано на романе The Voyages of Doctor Dolittle английского писателя Хью Джона Лофтинга.

В центре сюжета — приключения ветеринара, получившего дар разговаривать с животными. После смерти супруги герой долгие годы живёт как отшельник в компании одних лишь зверей. Но определённые события вынуждают доктора выбраться из своего укрытия и отправиться в путешествие к мифическому острову.

Произведения Лофтинга про доктора Дулиттла были неоднократно экранизированы. Первая киноадаптация появилась в 1967 году. Тогда доктора сыграл Рекс Харрисон, известный в первую очередь по роли профессора Хиггинса в картине «Моя прекрасная леди», а срежиссировал картину Ричард Флайшер, снявший фильмы «Тора! Тора! Тора!», «Викинги», «20 000 лье под водой» и другие. Экранизация получила две премии «Оскар» — за лучшую песню и лучшие визуальные эффекты.

В начале 1970-х был создан анимационный сериал о приключениях доктора Дулиттла, а в 1990-е и нулевые вышла серия из пяти полнометражных фильмов. В первых двух главную роль исполнил Эдди Мёрфи. В остальных речь идет о дочери доктора Майе, унаследовавшей дар отца (её сыграла Кайла Прэтт).

В новой экранизации главную роль исполнил Роберт Дауни — младший. Также в фильме задействованы Антонио Бандерас, Джим Бродбент, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Том Холланд, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Марион Котийяр и другие.

«Зов предков» (The Call of the Wild)

«Зов предков» — ещё одна семейная картина о приключениях животных, основанная на литературном произведении. На этот раз экранизации подверглась одноимённая повесть американского писателя Джека Лондона. Сценарий адаптировал Майкл Грин, известный по проектам «Бегущий по лезвию 2049» и «Логан». Режиссёр картины — Крис Сандерс, уже имеющий опыт работы с анимированными животными: он снял «Семейку Крудс» и «Как приручить дракона», а также выступил в качестве художника-постановщика «Короля Льва» 1994 года. Роли в фильме исполнили Харрисон Форд и Карен Гиллан.

Главный герой «Зова предков» — пёс Бэк. Во времена золотой лихорадки его похищают и увозят из Калифорнии на Аляску. Там собака служит в упряжке почтовой службы и каждый день борется за выживание. Бэк мечтает о побеге, и однажды ему представляется такая возможность. Пёс отправляется следом за одиноким путешественником Джоном Торнтоном, который после потери своей семьи ищет утешения в приключениях.

Рейтинг картины на Rotten Tomatoes на сегодняшний день составляет 70% на основе 46 отзывов. Большинство критиков называют фильм захватывающим, забавным, красивым и хорошо продуманным. У некоторых, однако, есть претензии к внешнему виду собак: чересчур «мультяшные» животные настолько очевидно и неестественно выражают эмоции, что кажется странным, почему их вообще не наделили даром речи.

«Свистуны» (La Gomera)

Криминальная комедия «Свистуны» режиссёра Корнелиу Порумбою снята в совместном производстве Румынии, Франции и Германии. События в фильме разворачиваются в Бухаресте, на острове Гомера и в Сингапуре. По сюжету продажный полицейский Кристи отправляется на Гомеру, чтобы помочь освободиться из тюрьмы некоему бизнесмену. Для этого герою приходится выучить один из местных диалектов — «сильбо гомеро», очень похожий на свист. На этом языке общаются в том числе местные наркоторговцы.

Фильм был представлен в основной программе Каннского кинофестиваля 2019 года. Золотую пальмовую ветвь он не получил, уступив «Паразитам» Пон Чжун Хо, но был высоко оценён критиками.

Зрители отмечали качественный юмор, интригующий детективный сюжет, динамичное развитие событий, ироничные отсылки к классическим картинам и интересное, помогающее создать особую атмосферу музыкальное сопровождение. Благодаря всем этим факторам фильм может понравиться и массовому зрителю, что не каждый раз случается с фестивальным кино.

«Сирано де Бержерак» (Cyrano de Bergerac)

Только 20 февраля в нескольких кинотеатрах можно будет увидеть прямую трансляцию постановки легендарной драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» в прочтении лондонского театра Playhouse. Главную роль в спектакле играет Джеймс Макэвой.

В постановке рассказывается о жизни французского поэта и дуэлянта Сирано де Бержерака, жившего в XVII веке и известного в первую очередь своей ранимой натурой, талантом сражаться и большим носом. В новом спектакле события переносятся в настоящее время. Режиссёр Джейми Ллойд переосмыслил классическое произведение, лишив героев характерной для XVII века атрибутики, а самого Сирано — его легендарного носа. Здесь персонажи носят одежду наших дней, а на сцене звучит современная музыка. При этом характеры и проблемы остались теми же.

«Эма: Танец страсти» (Ema)

Чилийская музыкальная драма Пабло Ларраина «Эма: Танец страсти» рассказывает о проблемах и взаимоотношениях пары молодых танцоров. Герои усыновляют ребёнка, а после некоторых событий возвращают его обратно в приют. Переживая тяжёлый период, бывшая мать Эма ещё глубже погружается в латиноамериканский танец реггетон, который становится смыслом её жизни.

Главные роли в картине исполнили Мариана Ди Джироламо и Гаэль Гарсиа Берналь. С последним Ларраин уже работал дважды: в лентах «Нет» (2012) и «Неруда» (2016).

Проект был отобран в программу Венецианского кинофестиваля 2019 года и получил награду Arca Cinemagiovani Award за лучший фильм по версии молодёжного жюри. Отзывы о картине были неоднозначными. Многие критики отмечали запутанное повествование и невнятный сценарий, но в то же время положительно оценивали зажигательный саундтрек, громкие высказывания на тему свободы и ярких, страстных, завораживающих персонажей.

«Калашников»

Байопик «Калашников» охватывает период продолжительностью в восемь лет и рассказывает о жизни создавшего легендарный АК-47 изобретателя Михаила Калашникова. Он, самоучка, работал над оружием в течение шести лет.

Режиссёр фильма — Константин Буслов, снявший драму «Небо измеряется милями» о жизни конструктора вертолётов Михаила Миля. Он же на пару с Сергеем Бодровым спродюсировал картину. Главную роль исполнил Юрий Борисов, известный по проектам «Вторжение» и «Бык». Также в ленте снялись Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Виталий Хаев, Валерий Баринов и другие.

Как обещают создатели фильма, образ Михаила Калашникова будет отображён на экране максимально достоверно. Готовясь к роли, Юрий Борисов читал личные записи оружейника, его биографию, а также встречался с людьми, которые знали изобретателя лично. Всё это было необходимо, чтобы зрители увидели не безликого героя, а живого человека с комплексами и недостатками.

Подробнее о ленте — в материале RT.