Любовь к жизни: тест RT по книгам Джека Лондона

12 января 1876 года родился американский писатель, журналист и драматург Джек Лондон. Наибольшую известность ему принесли приключенческие произведения о жизни покорителей Севера, старателей, моряков, а источником вдохновения часто служил его собственный опыт и впечатления от работы, в том числе на золотых приисках и промысловых судах. Особенную популярность Джек Лондон приобрёл в СССР: он стал одним из самых издаваемых зарубежных писателей, а его книги были, пожалуй, в каждой домашней библиотеке. Наверняка вы читали эти произведения в детстве, проверьте, хорошо ли вы помните их сейчас.

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