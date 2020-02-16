«Не стоит думать, что пришла весна»: какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе

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Роман Шимаев
Температурные значения в первые дни предстоящей недели в Москве будут превышать климатическую норму на 9—11 °С, полагают синоптики. В частности, возможно обновление рекордов для 17, 18 и 19 февраля. Между тем некоторые специалисты считают, что ждать раннего прихода весны не следует. При этом метеорологи отмечают, что почти на всей территории России также установились аномально высокие температуры.
«Не стоит думать, что пришла весна»: какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода. Об этом в разговоре с RT сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он подчеркнул, что к концу грядущей недели температурный фон будет на уровне 0 °C.

«В Центральной России станет тепло, как в начале апреля, но не стоит думать, что пришла весна... Да, три дня подряд у нас будет рекордное тепло. Завтра ожидается сильный штормовой ветер. Затем произойдёт понижение температуры до околонулевых отметок», — сказал Тишковец.

Первые три дня следующей недели ознаменуются рекордным «триумвиратом» тепла, говорится на сайте «Метеовести». Возможно обновление температурных максимумов для 17, 18 и 19 февраля, которые были зафиксированы в 1957 (+5,8 °С), 1949 (+4,4 °С) и 1925 (+3,7 °С) годах соответственно. Отмечается, что причиной потепления станет обширный сектор атлантического циклона, в котором сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом. В связи с этим ожидается аномальный температурный фон, который на 9—11 °С превышает климатическую норму для этого периода февраля.

При этом, по словам Тишковца, в дальнейшем нельзя исключать похолодания.

«Но нужно понимать, что весна ещё не наступила. В апреле ещё возможно возвращение холодов», — добавил ведущий специалист погодного центра «Фобос».

В своём Facebook он также подчеркнул, что говорить о скором наступлении весны из-за очень тёплой зимы преждевременно.

«Я бы не рекомендовал этого делать, поскольку март в России по климатическим канонам — месяц зимний, положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться, и хотя начало сезона ожидается немного теплее положенного, тем не менее вероятны традиционные возвраты холодов, не внушает оптимизма и апрель», — констатировал синоптик.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Между тем ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщил, что в европейскую часть России весна придёт раньше обычного из-за аномально тёплого зимнего периода.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также заметила, что погода в первую половину недели будет более тёплой, чем обычно, ожидаются небольшие осадки.

«Наиболее вероятно выпадение осадков в виде дождя в ночь на вторник и в течение вторника. Дневная температура будет доходить до +4 °C. То есть, температура будет близка к рекордным значениям для этих чисел февраля. Во второй половине недели температура станет чуть ниже, около 0 °C, слабоотрицательной в ночные часы и -1...+1 °C в дневные, будет довольно ветрено и сыро. Установившийся погодный режим будет больше соответствовать переходному периоду от марта к апрелю. Обычно такая погода у нас бывает в последних числах марта. По количеству снега погода тоже ближе к мартовским значениям», — пояснила собеседник RT.

«Почти везде температуры выше нормы»

Как заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, аномальный температурный сезон зимы 2019/2020 годов сохраняется.

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«Очередной циклон по северу проходит, он закачивает тёплый воздух. Если посмотреть карту аномальных температур — и Урал, и Сибирь — везде... Только одна Чукотка — там норма и ниже нормы, остальные регионы — везде температуры выше нормы. Вот эти дни в феврале — обычно где-то 10—15 марта такая погода, как сейчас», — подчеркнул метеоролог в беседе с RT.

Согласно данным портала «Метеоновости», больше всего температурных рекордов в Европейской части России этой зимой пришлось на Смоленскую область, где среднесуточные значения превышают климатическую норму на 6—8 °C.

При этом «территорией аномального тепла» стала и Сибирь. Отмечается, что 15 февраля среднесуточная температура воздуха оказалась выше многолетних значений на 6—8 °C, а на арктическом побережье — и вовсе на 16—18 °C.

Аномальной тёплой также выдалась погода в этот день и в северных районах Якутии, среднесуточная температура воздуха превышала норму на 20—22 °C, а местами и на 26 °C.

В то же время Приморский край оказался во власти снежного циклона. В субботу там уже выпало до 8 мм снега.

«В воскресенье и в начале новой недели Приморье останется во власти циклона и его атмосферных фронтов. Начиная с южной половины края, с распространением днём на восток, пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сильные, разыграются метели, на дорогах снежный накат», — говорится в сообщении.

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