«Не стоит думать, что пришла весна»: какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе

Температурные значения в первые дни предстоящей недели в Москве будут превышать климатическую норму на 9—11 °С, полагают синоптики. В частности, возможно обновление рекордов для 17, 18 и 19 февраля. Между тем некоторые специалисты считают, что ждать раннего прихода весны не следует. При этом метеорологи отмечают, что почти на всей территории России также установились аномально высокие температуры.

С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода. Об этом в разговоре с RT сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он подчеркнул, что к концу грядущей недели температурный фон будет на уровне 0 °C.

«В Центральной России станет тепло, как в начале апреля, но не стоит думать, что пришла весна... Да, три дня подряд у нас будет рекордное тепло. Завтра ожидается сильный штормовой ветер. Затем произойдёт понижение температуры до околонулевых отметок», — сказал Тишковец.

Первые три дня следующей недели ознаменуются рекордным «триумвиратом» тепла, говорится на сайте «Метеовести». Возможно обновление температурных максимумов для 17, 18 и 19 февраля, которые были зафиксированы в 1957 (+5,8 °С), 1949 (+4,4 °С) и 1925 (+3,7 °С) годах соответственно. Отмечается, что причиной потепления станет обширный сектор атлантического циклона, в котором сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом. В связи с этим ожидается аномальный температурный фон, который на 9—11 °С превышает климатическую норму для этого периода февраля.

При этом, по словам Тишковца, в дальнейшем нельзя исключать похолодания.

«Но нужно понимать, что весна ещё не наступила. В апреле ещё возможно возвращение холодов», — добавил ведущий специалист погодного центра «Фобос».

В своём Facebook он также подчеркнул, что говорить о скором наступлении весны из-за очень тёплой зимы преждевременно.

«Я бы не рекомендовал этого делать, поскольку март в России по климатическим канонам — месяц зимний, положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться, и хотя начало сезона ожидается немного теплее положенного, тем не менее вероятны традиционные возвраты холодов, не внушает оптимизма и апрель», — констатировал синоптик.

РИА Новости

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Между тем ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщил, что в европейскую часть России весна придёт раньше обычного из-за аномально тёплого зимнего периода.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также заметила, что погода в первую половину недели будет более тёплой, чем обычно, ожидаются небольшие осадки.

«Наиболее вероятно выпадение осадков в виде дождя в ночь на вторник и в течение вторника. Дневная температура будет доходить до +4 °C. То есть, температура будет близка к рекордным значениям для этих чисел февраля. Во второй половине недели температура станет чуть ниже, около 0 °C, слабоотрицательной в ночные часы и -1...+1 °C в дневные, будет довольно ветрено и сыро. Установившийся погодный режим будет больше соответствовать переходному периоду от марта к апрелю. Обычно такая погода у нас бывает в последних числах марта. По количеству снега погода тоже ближе к мартовским значениям», — пояснила собеседник RT.

«Почти везде температуры выше нормы»

Как заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, аномальный температурный сезон зимы 2019/2020 годов сохраняется.

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«Очередной циклон по северу проходит, он закачивает тёплый воздух. Если посмотреть карту аномальных температур — и Урал, и Сибирь — везде... Только одна Чукотка — там норма и ниже нормы, остальные регионы — везде температуры выше нормы. Вот эти дни в феврале — обычно где-то 10—15 марта такая погода, как сейчас», — подчеркнул метеоролог в беседе с RT.

Согласно данным портала «Метеоновости», больше всего температурных рекордов в Европейской части России этой зимой пришлось на Смоленскую область, где среднесуточные значения превышают климатическую норму на 6—8 °C.

При этом «территорией аномального тепла» стала и Сибирь. Отмечается, что 15 февраля среднесуточная температура воздуха оказалась выше многолетних значений на 6—8 °C, а на арктическом побережье — и вовсе на 16—18 °C.

Аномальной тёплой также выдалась погода в этот день и в северных районах Якутии, среднесуточная температура воздуха превышала норму на 20—22 °C, а местами и на 26 °C.

В то же время Приморский край оказался во власти снежного циклона. В субботу там уже выпало до 8 мм снега.

«В воскресенье и в начале новой недели Приморье останется во власти циклона и его атмосферных фронтов. Начиная с южной половины края, с распространением днём на восток, пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сильные, разыграются метели, на дорогах снежный накат», — говорится в сообщении.