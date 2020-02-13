Тепло с Атлантики: синоптики рассказали, как изменится погода на следующей неделе

Мощный атлантический циклон приближается к европейской части России. Как сообщают метеорологи, он принесёт в регион усиление ветра, падение атмосферного давления и рост температуры. Ожидается, что в эпицентре циклона давление упадёт до 700 мм рт. ст. — такие показатели редки даже для тропиков. При этом специалисты заверили RT, что падение давления в столице не будет критичным, поэтому ни гипертоники, ни гипотоники не должны почувствовать дискомфорт. Температура в начале следующей недели повысится до +5 °С, даже ночью воздух может прогреваться выше нуля.

К европейской части России приближается мощный атлантический циклон, который принесёт в регион сильный ветер и понижение атмосферного давления. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас над Атлантикой развивается циклон, по своему давлению супертропический. Такое редко встретишь даже в тропиках, где они бывают. Давление невероятно низкое — 930—935 гектопаскалей (697,5—701,3 мм рт. ст. в эпицентре. — RT). По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей. Это фантастически мало», — отметил Вильфанд.

По его словам, первые признаки приближения циклона начнут ощущаться в России уже в выходные, а до столичного региона он доберётся к понедельнику, 17 февраля.

«В понедельник резкие изменения погоды будут. Прежде всего речь про усиление ветра и резкое падение атмосферного давления», — заявил Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, местами будут небольшие осадки. В дневные часы воздух прогреется до 0...+2 °C, ночью термометры покажут -1...-3 °C. При этом из-за гололедицы пока сохраняется «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 12:00 субботы, 15 февраля.

«Приметы нынешней зимы»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT отметила, что в течение этой зимы жители столицы уже не раз испытывали на себе воздействие тёплых циклонов.

«Такие циклоны стали приметами нынешней зимы. Своими центрами они проходят по северу европейской России, и мы, как правило, попадаем в их тёплые сектора», — отметила метеоролог.

В грядущие выходные столица будет находиться в далёкой от центра циклона зоне, поясняют в Метеобюро Москвы. Давление будет немного повышенным. При этом продолжит дуть тёплый ветер, который принесёт очередную порцию тепла.

По словам Поздняковой, в субботу прояснится, появится солнце, но «при меньшем количестве облаков ночи станут чуть прохладнее». В ночные часы в выходные температура будет колебаться в пределах -3...-5 °С, днём же показатели будут положительными — около +1...+2 °С.

РИА Новости

© Илья Питалев

Тропический циклон в средних широтах

Как пояснил в беседе с RT Роман Вильфанд, ощутимое действие надвигающегося циклона начнётся со следующей недели. Наиболее явно он скажется на погоде в понедельник, 17 февраля.

«Мы прогнозируем, что средняя скорость ветра будет 8—13 м/с... И, что не менее важно, ожидается потепление. Москва будет находиться на южной периферии этого циклона, будет мощнейший вынос тёплых масс», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, даже в ночные часы температура может подниматься выше нулевой отметки, столбики термометров покажут -2...+3 °С, днём воздух может прогреться до +5 °С.

«Во вторник и днём, и ночью температура будет положительной от нуля до +5 °С. Такие мощные циклоны во внетропических широтах редко приходится видеть», — добавил метеоролог.

По оценке Гидрометцентра, к началу следующей недели давление упадёт до 742 мм рт. ст., при норме для Москвы — 748 мм рт. ст.

«Уже в этом году бывали дни, когда за сутки давление понижалось на 17—20 мм. В дальнейшем также будет идти понижение давления. К среде (19 февраля. — RT) оно упадёт до 734 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

При этом Вильфанд заверил, что это падение давления не критично, и ни гипертоники, ни гипотоники не должны почувствовать на себе этих изменений.

«Понятно, что, если бы оно изменилось на 50—80 мм, это была бы другая ситуация, но этот диапазон не критичен», — заключил он.

В прогнозе же на более долгий срок не ожидается глобальных перемен в характере погоды. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина «Российской газете», температура в марте в Москве будет в пределах нормы. Ночью всё ещё возможны небольшие заморозки до -5 °С, днём воздух будет прогреваться до плюсовых температур.

Со своей стороны, Роман Вильфанд констатировал, что более точный прогноз на март пока дать трудно, так как прогнозы на долгие сроки отличаются большей неопределённостью.

«Априорная вероятность, уверенность в их осуществлении, существенно меньше, чем при прогнозе на малые сроки», — пояснил собеседник RT.

© Ленинградский зоопарк

Тем временем животные, которые обычно выходят из спячки при приближении тепла, уже начали просыпаться. В Ленинградском зоопарке сообщили, что из спячки вышли сурки. При этом в 2019 году это произошло только в конце марта, а в 2018-м — лишь в начале апреля.