«Морозов мы больше не увидим»: синоптики пообещали возвращение тепла в Москву

В Москву на следующей неделе вернётся аномально тёплая погода. По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, пик холода пройден и морозов в столице этой зимой больше не будет. Благодаря тёплому атмосферному фронту и атлантическому воздуху температура начнёт стремительно повышаться.

В Москву на следующей неделе вернётся аномально тёплая погода. По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, пик холода пройден и москвичи этой зимой больше не увидят морозов.

«Пик холода уже пройден. Зима опять пойдёт на попятный. В течение 9 февраля скользнёт тёплый атмосферный фронт и откроет дорогу атлантическому воздуху, температура начнёт стремительно повышаться. Сохранится облачная погода, возможен чисто символический снег», — пояснил Тишковец RT.

Тем не менее, по словам синоптика, ветер будет усиливаться, а порывы могут достигать 15 м/с.

В понедельник, 10 февраля, будет облачно, ночью в Москве ожидается -1...-3 °С, днём — до +2 °С. Начиная со вторника и до конца недели погодные условия будут приблизительно одинаковыми — каждый день будет пасмурно, выпадут небольшие осадки в смешанной форме, столбики термометров приблизятся к околонулевой отметке.

«Вся неделя пройдёт под знаком западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения. Поэтому москвичей ждёт в основном пасмурная погода. Время от времени будут идти осадки разной интенсивности. Температура — около нуля. Зима вернётся в график одной из самых тёплых за всю историю. Морозов мы больше не увидим», — заключил он.

Тишковец добавил, что установившийся в Москве 7-сантиметровый снежный покров будет уменьшаться.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT также спрогнозировал возвращение тепла в столичный регион.

«Декабрь, январь и начало февраля были очень тёплыми. Вместо 33 см снега по норме у нас осталось 7—8 см. С 7 на 8 февраля была самая холодная ночь. По области температура опустилась до -20 °С. Похолодание длилось всего три дня. Теперь оно уходит, возвращается тепло. Надвигается очень мощный циклон, он несёт к нам с запада тёплый воздух. На следующей неделе ожидается аномально тёплая погода, на 8—10 °С выше нормы», — сказал синоптик.

Он добавил, что москвичей также ожидают небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь.

«Из неприятного — усиление ветра. За счёт него будет не очень комфортно», — рассказал он.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Ранее синоптики пообещали жителям европейской части России наступление так называемого розового февраля. Дело в том, что, в соответствии с долгосрочным прогнозом специалистов Copernicus Climate Change Service (C3S), разработанном под эгидой Европейского союза, эта часть России на прогностических картах службы окрашена в розовый цвет. По данным Copernicus, к 9 февраля температура всё ещё будет превышать норму, но несильно. Ближе к середине месяца столбики термометров опять начнут подниматься, самый тёплый период ожидается 10—16 февраля.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» пояснил, что с каждым годом аномальных природных явлений становится всё больше. По его словам, это неизбежно и людям нужно к этому адаптироваться.

«Нормальной погоды всё меньше, а экстремальной становится всё больше и больше», — рассказал синоптик.

Именно поэтому получается, что -5...-3 °С становятся самыми низкими показателями месяца, добавил он.

Одними из самых холодных дней текущей зимы в Москве стали 31 января и 1 февраля, когда среднесуточная температура составила -10,1 °С. Самой морозной с начала зимы была ночь на субботу, 8 февраля. Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости, 7 февраля температура воздуха впервые приблизилась к климатической норме.

В целом январь 2020 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Роман Вильфанд отметил, что до этого рекорд был установлен в 2007 году.

«Это фантастика. Думаю, такое бывает примерно один раз в 150 лет... Это самый жаркий январь за весь период наблюдений», — цитирует синоптика ТАСС.

По его словам, среднемесячная температура за месяц превысила климатическую норму на 9,3 °С.

Стоит отметить, что прошедший январь стал ещё и самым тёмным за 20 лет. Так, при норме солнечного сияния 33 часа в этот раз его продолжительность составила всего 11 часов.