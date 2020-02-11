Тёплые рабочие дни и лыжные выходные: какую погоду прогнозируют синоптики на этой неделе

В Москве установилась облачная погода с мокрым снегом. Опрошенные RT метеорологи рассказали, что такая погода сохранится в столице до конца рабочей недели. Температура будет колебаться в районе 0 °С, к выходным мороз немного усилится. Как отмечают синоптики, к концу недели накопится достаточно снега для лыжной прогулки.

После сильного снегопада стихия в Москве немного поутихла. Как сообщает Гидрометцентр, снег «слабый непрерывный». Во вторник, 11 февраля, в столице ожидается до +2 °С, погода будет облачной с осадками.

Из-за гололёда на дорогах в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Столичная Госавтоинспекция призывала автомобилистов быть осторожными.

«На дорогах возможна гололедица и налипание снега. ГИБДД Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, также призываем пешеходов исключить спешку», — заявили в ГИБДД.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил RT, что 11 февраля также возможна метель. Это может ещё немного осложнить движение на дорогах. Кроме того, как добавил синоптик, ожидается усиление ветра, его порывы могут доходить до 15 м/с.

«Не такой порывистый, как вчера, хотя тоже заметный», — сказал Вильфанд.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, со своей стороны, отметила, что из-за повышенной температуры часть выпавшего снега растает.

Сыро и тепло

В Московском метеобюро сообщили RT, что подобный характер погоды сохранится в столице в течение всей рабочей недели. В среднем температура в ночные часы будет колебаться в районе -1..-3 °С, днём около 0 °С, возможны небольшие осадки в виде снега.

«Вот такая сырая и тёплая для этого времени года погода сохранится у нас до конца рабочей недели», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

В среду днём, 12 февраля, погода будет облачной. Как заявила Позднякова РИА новости, до вечера среды в столице может выпасть порядка 5 см снега. В четверг также возможен небольшой снег, днём ожидается несущественный плюс, воздух прогреется до 0..+2 °С, ночью — незначительное понижение до -3 °С.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Начиная с субботы, 15 февраля, погоду в столице будет определять антициклон, подчеркнула метеоролог. Ночью мороз чуть усилится, термометры покажут -3..-5 °С.

«В этот день (15 февраля. — RT) может проглянуть солнышко, потому что атмосферное давление будет высокое, и в облаках будут появляться просветы, а так, практически всю неделю над столичным регионом будет висеть такое пасмурное небо», — заключила Позднякова.

Лыжные выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, что вновь установившаяся тёплая погода связана с прохождением фронтальных разделов. По его словам, тёплую погоду приносит атлантический воздух, быстро перемещаясь по южной периферии циклонов, поэтому устанавливается мрачная погода с осадками.

«С завтрашнего дня начинается мрачноватая, тускловатая, но спокойная и очень тёплая погода... Температурный фон, примерно на 8°С выше нормы, завтра даже на 9°С температура будет выше нормы, вполне однородная погода», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Осадки в течение недели поспособствуют увеличению снежного покрова примерно на 3-4 см, отметил Вильфанд. По оценке Гидрометцентра, сейчас в столице его высота достигает 8 см, в Подмосковье колеблется между 6 и 10 см. Таким образом к выходным, когда немного подморозит, накопится достаточно снега для лыжной прогулки.

«В субботу и воскресенье (14-15 февраля. — RT) ниже нулевой отметки, в последующем около 0°С. Вполне хорошая лыжная погода, и в связи с тем, что давление подрастёт, будет выглядывать и солнышко периодически, так что рабочие дни тёплые, облачные, с небольшим снегом, в выходные чуть повеселее», — отметил Вильфанд.

Что касается погоды до конца февраля, то, по предварительным расчётам Гидрометцентра, жителей столицы ещё ожидает мороз, но несильный.

«Температура будет понижаться до конца февраля до -10°С, но об этом мы заранее известим», — заключил метеоролог.

В Московском метеобюро считают, что период умеренно-морозной погоды возможен ближе к 20-м числам, но продлится он максимум 2-3 дня. По словам Поздняковой, это будут «даже не февральские, скорее мартовские морозы».