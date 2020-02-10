«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве продлён до 12 февраля

«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлён до 3:00 среды, 12 февраля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения — до 3:00 12 февраля», — отмечается в сообщении.

Ранее спасатели в Москве предупредили об усилении ветра до 17 м/с и гололедице до утра понедельника, 10 февраля. В ведомстве порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от них.

Как сообщала «Газета.Ru», 10 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Днём температура воздуха составит от 0 °С до +2 °С.