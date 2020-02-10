«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве продлён до 12 февраля

Короткая ссылка
«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлён до 3:00 среды, 12 февраля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве продлён до 12 февраля
  • РИА Новости

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения — до 3:00 12 февраля», — отмечается в сообщении.

Ранее спасатели в Москве предупредили об усилении ветра до 17 м/с и гололедице до утра понедельника, 10 февраля. В ведомстве порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от них.

Как сообщала «Газета.Ru», 10 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Днём температура воздуха составит от 0 °С до +2 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить