МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве

Спасатели в Москве предупредили об усилении ветра до 17 м/с и гололедице до утра понедельника, 10 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1—3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.

В ведомстве порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от них.

Также водителям советуют снизить скорость движения и соблюдать дистанцию на дорогах, избегая резких манёвров.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидается в Москве на ближайшей неделе.

Портал kp.ru со ссылкой на Башгидромет также предупреждал о морозах в Башкирии в выходные.