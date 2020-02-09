Синоптик объяснил потепление в столичном регионе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на ближайшей неделе.

«Декабрь, январь и начало февраля были очень тёплые. Вместо 33 сантиметров снега по норме у нас осталось 7—8 сантиметров. С 7 на 8 февраля была самая холодная ночь. По области температура достигла -20 °С. Похолодание было всего три дня. Теперь оно уходит и возвращается тепло. Выходит очень мощный циклон и несёт к нам с запада тёплый воздух. На следующей неделе ожидается аномально тёплая погода, на 8—10 °С выше нормы», — сказал синоптик.

По словам Цыганкова, ожидаются несильные осадки в виде снега, переходящего в дождь.

«Из неприятного можно ждать усиления ветра. За счёт него будет не очень комфортно», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 9 февраля, ожидается до -2 °С.