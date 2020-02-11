Голливуд для Голливуда: почему церемония вручения «Оскара» теряет зрителей

Прямую трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» в этом году посмотрели всего 23,6 млн человек, что стало историческим минимумом для этого мероприятия. По сравнению с предыдущим антирекордом 2018 года число телезрителей уменьшилось почти на 3 млн человек. Причинами спада популярности шоу эксперты считают неудачный выбор лент-номинантов, слишком большой хронометраж церемонии, а также конъюнктурные вопросы. Вместе с тем падение интереса к трансляции вписывается в рамки общего снижения интереса к телевидению.

Прямая трансляция минувшей церемонии вручения премий «Оскар» собрала рекордно низкую аудиторию — по данным исследовательской компании Nielsen, в ночь с 9 на 10 февраля за торжеством наблюдали всего 23,6 млн зрителей.

Мероприятие обновило антирекорд 2018 года — тогда трансляцию смотрели 26,5 млн человек. Таким образом, разрыв составил почти 3 млн. По сравнению с 2019 годом шоу потеряло 6 млн или 20% зрителей.

Стабильный спад популярности трансляции «Оскара» наблюдается с 2014 года: тогда церемонии удалось собрать у экранов 43,7 млн зрителей, что является лучшим показателем за последние 20 лет. Однако с тех пор аудитория неуклонно сокращалась, и в 2018 году впервые не достигла отметки в 30 млн человек.

Незнакомые герои вечера

Эксперты приводят сразу несколько возможных причин снижения интереса зрителей к церемонии «Оскара». Одна из них — выбор академиками номинантов, а затем и лауреатов, незнакомых или неблизких широкой аудитории. Так, в 2018 году журнал Time провёл опрос и выяснил, что почти две трети респондентов смотрят в лучшем случае по два фильма из восьми-десяти претендующих на награду.

Академия действительно порой оставляет без внимания популярные у зрителей ленты — зато получившие номинации картины почти всегда становятся ещё более успешными. Часто продажи билетов на сеансы той или иной ленты возрастают, когда она попадает в список номинантов на главную кинопремию.

При этом решение академиков номинировать фильм не делает его качественнее или талантливее конкурентов.

«Голливуд, как правило, отдаёт предпочтение слепленным при помощи пластического грима имитациям знаменитых исторических личностей, технически сложным с виду фильмам, актёрам, которые сильно поправились или похудели ради роли, и, прежде всего, картинам о самом Голливуде», — поясняет автор Vox Алисса Уилкинсон.

Эту тенденцию легко проследить по кассовым сборам лент-номинантов: блокбастеров среди них мало, а если они и получают награды, то не самые престижные, в так называемых «технических» номинациях — за спецэффекты или звуковой монтаж.

Reuters

© Mario Anzuoni

В свою очередь, Марк Берман из Washington Post напоминает, что премию «Оскар» нельзя считать полноценными итогами года для киноиндустрии, поскольку мнение жюри имеет мало общего со взглядами большинства критиков и зрителей.

«Оскар» печально известен тем, что отражает взгляды микроскопической доли населения, группы людей, почти не имеющих демографического сходства с населением США или мира, которые из раза в раз демонстрируют отчётливое и ярко выраженное пристрастие к определённого рода кинолентам, актёрской игре, темам и категориям», — считает журналист.

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Устаревший формат

Другими немаловажными причинами оттока зрителей являются развитие социальных сетей (с появлением Instagrtam и Twitter, в которых можно круглыми сутками следить за жизнью знаменитостей, интервью на красной дорожке стали менее актуальны) и проблемы в организации торжества.

Навредить «Оскару» могло решение передвинуть его на начало февраля, в конец наградительного сезона — к этому моменту аудитория уже рискует утомиться от обилия «Золотых глобусов», «Эмми» и прочих менее масштабных премий. Кроме того, «Оскар» находился в опасной близости к другим крупным трансляциям, к примеру, «Супербоулу».

Вопросы вызывают и победные речи лауреатов — хотя некоторые зрители разбирают на цитаты рассуждения любимых актёров и режиссёров, другие отмечают, что триумфаторы готовят слишком объёмные (и порой политизированные) выступления.

Подсчитано, что в первой половине 1950-х речь обладателя «Оскара» в среднем состояла из 29 слов — теперь этот показатель вырос почти до двух сотен.

Неудивительно, что в целом увеличился хронометраж церемонии. Так, первая прямая трансляция, состоявшаяся в 1953 году, продлилась всего полтора часа. В 1962 году продолжительность шоу достигла двух часов, а с 1980 года мероприятие занимало не менее трёх часов.

Самой длинной за всю историю стала трансляция 2002 года, которая продлилась 4,5 часа. Хронометраж телевизионной версии шоу 9 февраля 2020 года составил 3 часа 35 минут.

К слову, долгие трансляции выгодны вещателям: размещение 30-секундного рекламного ролика во время вручения премии стоит более $2 млн.

При этом Алисса Уилкинсон полагает, что «Оскар» вряд ли можно причислить к разряду сугубо культурных событий.

«Оскаровская гонка — это нечто среднее между марафоном и политической кампанией. Ей неизбежно сопутствуют высокая мода, поздние вечеринки, обхаживание нужных людей, множество интервью, присутствие на различных мероприятиях — по сути, что угодно, кроме собственно создания кинофильмов», — пишет критик.

Сотрудник Los Angeles Times Джеффри Фляйшман также неодобрительно высказывался о неудачных попытках организаторов играть по неписаным правилам.

«Несмотря на политические ремарки (чаще запоздалые, чем смелые) и моменты ироничного подшучивания над киноиндустрией (скорее, тщательно просчитанные, чем искренние), церемония неспособна в полной мере поймать волну глубинных тенденций нашего времени, когда на всё инстинктивно навешиваются хештеги», — подчеркнул он.

Reuters

© Mario Anzuoni

Тем мне не менее, не стоит забывать и о внешнем факторе, который относится не столько к церемонии вручения «Оскара», сколько к медиаиндустрии в целом: телевидение в принципе теряет своё влияние. Так, худший результат за десятилетие подемонстрировала и последняя церемония «Грэмми».

Прямая телетрансляция уже не имеет былого значения ни как источник информации, ни как мероприятие, объединяющее людей по всему миру — с таким же успехом можно следить за результатами в социальных сетях. При этом не отвлекаясь на рекламу и не выслушивая затянутые выступления лауреатов.