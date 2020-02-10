Возвращение Эминема, статуэтка под креслом и наряд Натали Портман: какие моменты «Оскара» обсуждают в соцсетях

По традиции пользователи интернета пристально следили за происходящим на красной дорожке, в зале и на сцене во время очередной церемонии вручения премии «Оскар», чтобы поделиться впечатлениями от увиденного. Как можно понять из соцсетей, многих зрителей разочаровало решение академии вручить главную награду фильму «Паразиты», в то время как триумф Хоакина Феникса порадовал большинство. Также в центре внимания — наряд Натали Портман с именами женщин-режиссёров, выступления Эминема и Билли Айлиш и попытки Тайки Вайтити спрятать статуэтку под соседнее кресло.

Прошедшая в ночь с 9 на 10 февраля церемония вручения наград премии «Оскар» собрала у экранов миллионы зрителей, многие из которых впоследствии делились в соцсетях впечатлениями и обсуждали увиденное — от нарядов знаменитостей и различных курьёзных случаев до распределения наград.

Пожалуй, одним из наиболее запоминающихся моментов прошедшей церемонии стало выступление Эминема. Рэпер исполнил свой хит 2002 года Lose Yourself, 17 лет назад получивший «Оскар» как лучший саундтрек к фильму «8 миля». Присутствующие на торжестве подпевали и подтанцовывали, даже сидя в креслах, и аплодировали стоя, когда музыкант уходил со сцены.

Eminem stopped by the #Oscars to perform 'Lose Yourself' and the crowd almost lost it 😂 pic.twitter.com/pwx7CmOrxb — Abdulkareem Ahmed Bin~Yameen (@AbdulkarimYumen) February 10, 2020

Here are all the audience reactions to Eminem’s surprise #Oscar performance... 😂😂pic.twitter.com/zO4YFSGTkO — XXL Magazine (@XXL) February 10, 2020

Впрочем, поначалу камеры запечатлели несколько шокированных гостей. Полными недоумения были лица Мартина Скорсезе (он явно не рос на песнях Эминема) и Билли Айлиш (ей в момент, когда Lose Yourself гремела по хит-парадам, было два года).

Широко в сети обсуждается выступление Билли Айлиш — девушка под аккомпанемент брата Финнеаса О’Коннелла исполнила композицию Yesterday легендарных The Beatles. Мнение зрителей относительно этого перфоманса разделились. Одни полагают, что выступление Айлиш заслуживает похвалы, другие обращают внимание на то, что девушка не очень хорошо поёт.

«Она звучит как умирающий морской лев», — подчёркивали в комментариях.

«Послушал, как Billie Eilish исполняет Yesterday, и всё еще не понимаю, почему мир считает её хорошей певицей. Она никакая!» — отмечает пользователь Twitter с русскоязычным аккаунтом.

Многие иллюстрировали свою реакцию на выступление лицом самой Айлиш.

«Это я смотрю, как Билли Айлиш поёт Yesterday на «Оскаре», — отметили несколько пользователей соцсети.

Yo viendo cómo Billie Eilish canta "Yesterday" en los #Oscarspic.twitter.com/Is3V1Xl4xY — Alberto MtzCarbajal (@MtzCarbajal) February 10, 2020

Ожидаемо противоречивую реакцию вызвали решения киноакадемии: у многих зрителей были иные фавориты. «Понимаю, что «Паразиты» достойны Оскара, но я очень расстроена, что не «1917» — лучший фильм. Только ради этого момента и ждала Оскар, но он так и остался только в моём воображении», — пишет одна из пользовательниц Twitter.

Других смутила организационная сторона вопроса в целом — и вопрос разнообразия категорий, в которых можно получить премию.

#Oscars

"Паразиты" взяли Оскар - здорово, конечно. Но зачем тогда нужна номинация "Лучший фильм на иностранном языке"? В 2019 были и другие неанглоязычные картины, которые могли бы попасть в шорт-лист. Да хотя бы "Дылда" Балагова, например. — Патрик (@halatets) February 10, 2020

Некоторые блогеры сочли исход слишком неожиданным и вспомнили казус двухлетней давности. Тогда главную награду вечера вручили фильму «Ла-Ла Ленд», а в последний момент выяснилось, что статуэтка предназначалась другой картине.

«Не верится. Думал, выйдет продюсер премии и как в том году с «Ла-Ла Лендом» отменит победу. Не, не, остановитесь, выиграл «Лунный свет»! Ну и что, что в 2017-м наградили, классный же фильм, давайте ещё раз дадим. Но обошлось всё частично потухшим светом», — сыронизировал пользователь Twitter.

Зрители трансляции также не оставили без внимания количество статуэток, доставшихся картине Пон Чжун Хо.

Но и положительных отзывов о церемонии было немало. Особенно тепло поклонники восприняли победу Хоакина Феникса. Многие отмечали его проникновенную речь, посвящённую преодолению множества современных проблем, от национализма до защиты животных; другие в целом разделили триумф, по их мнению, достойного актёра. Пользователи площадки также вспомнили Хита Леджера, который получил награду за эту роль посмертно.

It's official. Two actors who played the Joker have each won an Oscar.#Oscarspic.twitter.com/SdrY9KxEni — Xaxos92 (@Xaxos92) February 10, 2020

«Свершилось! Два актёра, сыгравших Джокера, взяли «Оскар» за эту роль», — гласит один из твитов.

Многие порадовались за получившего приз за лучший адаптированный сценарий Тайку Вайтити. Но в центре внимания оказался не сам факт присуждения награды, а то, что произошло потом: постановщик обошёлся со статуэткой бесцеремонно, попросту положив её на пол.

#Oscars



тайка вайтити, прячущий свою награду под чужое кресло - это победитель, которого мы заслужили, ЛЕГЕНДА. и ничего, гениальнее этого, уже не будет pic.twitter.com/YC9hy2MZFn — Rosy_affair // i love you 3000 💔// (@valerikastark) February 10, 2020

В поле зрения юзеров, конечно, попали образы с красной дорожки. Особенно внимание аудитории привлёк Тимоти Шаламе в наряде спортивного стиля — он решил сфотографироваться с разодетой в вечернее платье Марго Робби. Их непринуждённое общение было воспринято фанатами как намёк на некую связь.

Не менее запоминающимся был образ Натали Портман. В соцсетях вовсю обсуждают, как с помощью наряда звезда «Леона» и «Чёрного лебедя» выразила протест против засилья режиссёров-мужчин в числе номинантов. На её накидке золотыми нитями были вышиты имена женщин-режиссёров, которые проделали хорошую работу, но не стали претендентами на «Оскар».

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated at the #Oscarspic.twitter.com/fDL6StUDn3 — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) February 10, 2020

В «списке Портман» — Грета Гервиг, которая выпустила новую экранизацию «Маленьких Женщин», Лулу Ванг, заявившая о себе с важной картиной «Прощание», Лорин Скафарии («Стриптизёрши») и другие постановщицы, представивших новые ленты в 2019 году.