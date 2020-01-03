«Обещает быть одним из самых ярких»: жители России смогут увидеть первый звездопад 2020 года

Жители России смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды благодаря подходящим погодным условиям, утверждают синоптики и астрономы. В Московском планетарии уточнили, что на небе появятся до 120 метеоров в час, причём Луна не должна помешать наблюдению. Учёные подчёркивают, что специального оборудования для наблюдения за потоком не потребуется.

Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды благодаря прояснению в облаках. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, вполне возможно, что кто-то и увидит, потому что предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области», — сказал Леус агентству РИАМО.

Как рассказали в Московском планетарии, вылетать небесные объекты будут из созвездия Волопас.

«В ночь на субботу ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе», — цитирует ТАСС астронома Московского планетария Людмилу Кошман.

По её словам, квадрантиды можно наблюдать на всей территории России, а Луна не помешает любоваться звездопадом, так как скроется за горизонт после часа ночи.

«Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид. Первый звездопад 2020 года обещает быть одним из самых ярких», — также сказала Кошман.

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Впервые о Квадрантидах стало известно в 1825 году. Название метеорному потоку досталось от от созвездия Стенного Квадранта, открытого французским астроном Лаландом Джеромом в 1795 году.

Примечательно, что Созвездие Квадрант не пользовалось особой популярностью среди астрономов, и не вошло в современный список из 88 созвездий, принятый в 1922 году Международным астрономическим союзом. Название исчезнувшего созвездия осталось в астрономии именно благодаря метеорному потоку.

Как рассказал RT заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, метеорный поток Квадрантиды является первым метеорным потоком из основных потоков на протяжении года.

«Начинается он ещё в декабре, в конце, длится примерно до 7 января, пик приходится на 3-4 января. Метеорный поток проявляется ежегодное, то есть это регулярное явление», — рассказал учёный.

По его словам, обычные метеорные потоки называют по названию того созвездия в котором находится точка вылета метеоров, однако у этого потока радиант находился в прежнем созвездии Квадранта, что определило его имя. Вибе обратил внимание на то, что этого созвездия теперь не существует, а радиант находится в созвездии Волопаса.

«Как и прочие метеорные потоки, этот поток не требует специального оборудования для наблюдения, достаточно тёмного безоблачного неба и желательно с открытым горизонтом», — сказал учёный.

По словам крымского астронома Александра Якушечкина, во второй половине 2019 года сложилась целая серия неблагоприятных астрономических условий для наблюдений метеоров, но в начале 2020 года ситуация способна измениться.

«Но начало 2020 года, наконец, если позволит погода, даст нам возможность насладиться интереснейшим потокам Квадрантид — первым потоком года. Новолуние было 26 декабря, 3 января Луна пройдет фазу первой четверти», — рассказал Якушечкин РИА Новости.

Ключевые астрономические события года

Отметим, что Московский планетарий обозначил ряд других знаменательных событий, которые произойдут в январе 2020 года. Первое из них уже произошло — 1 января 2020 года исполнился год, как космический аппарат «Новые горизонты» пролетел в 3500 км от объекта Ultima Thule, который находится на расстоянии 43,4 а.е. (6492545764,59 км) от Солнца.

Кроме того, 5 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в году. Позднее, 10 января, состоится полутеневое затмение Луны с максимальной фазой 0,92. Это должно произойти в 22:10 мск и будет видимым на всей территории России. В дополнение к этому, 27-28 января произойдет сближение молодой Луны и Венеры на вечернем небе.

Наступивший 2020 год также должен быть богат на затмения. По информации Московского планетария, таких явлений в предстоящем году будет шесть: четыре лунных и два солнечных.

Кроме уже упомянутого январского затмения ожидаются полутеневые затмения Луны (5 июня, 5 июля и 30 ноября), кольцеобразное затмение Солнца (21 июня). Финальное для 2020 года — полное затмение Солнца (14 декабря), его увидят жители Чили и Аргентины.