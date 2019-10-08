Астроном прокомментировал приближение метеорного потока Дракониды

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Сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УРФУ Павел Скрипниченко в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал приближение метеорного потока Дракониды.
Астроном прокомментировал приближение метеорного потока Дракониды
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, это регулярное явление, которое происходит в первой декаде октября.

«На ночном небе вспыхивают и прочерчивают на небе треки метеоры — это частицы кометного происхождения, небольшие по своим размерам. На больших скоростях, зачастую превышающих скорость звука, они сгорают в атмосфере и оставляют после себя вспышки», — рассказал он.

По его словам, для наблюдения не потребуется никакого специального оборудования, но лучше, чтобы не мешала искусственная городская подсветка.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.

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