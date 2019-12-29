Морозная ночь, снег и оттепель: какой будет погода в Москве на Новый год

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются осадки в виде снега, сообщили в Гидрометцентре. При этом погода в последние дни уходящего года будет непостоянной. 30 декабря жителей столицы ждёт похолодание, затем температура поднимется до положительных значений, а в ночь на 1 января снова будут лёгкие морозы. Синоптики также прогнозируют, что в первые дни 2020 года сохранится «тёплый режим».

Конец 2019 года в Московский регион может прийти похолоданием и осадками. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По словам исполняющего обязанности директора этого учреждения Романа Вильфанда, ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь месяц.

«В воскресенье и в ночь на понедельник погоду будет определять область высокого давления, антициклон будет по-настоящему мощным. Ночь ожидается морозная. Мы прогнозируем, что это будет самая холодная ночь в декабре. В Москве ночные температуры -6...-4 °С, по области до -9 °С», — заявил Вильфанд RT.

Кроме того, в последние дни 2019-го будет наблюдаться понижение давления и повышение температуры. При этом он добавил, что 31 декабря ожидается выпадение осадков в виде снега.

«31 декабря центр Центрального федерального округа будет находиться в области тёплого сектора циклона. Температура будет положительной, +1...+3 °С, а осадки небольшими. В новогоднюю ночь ожидается от -4 °С до 0 °С», — добавил Вильфанд.

Согласно данным сайта Гидрометцентра России, погода в центральной части России резко изменится днём 30 декабря. Это будет связано с перемещением атмосферных фронтов североатлантического циклона с севера на юг.

«Атмосферное давление существенно упадёт, регион накроет снегопад. В зоне фронта ожидается сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 13—18 м/с, метель. Температурный фон при этом снова начнёт повышаться, и в ночь на 31 декабря столбики термометров вновь доберутся до нулевой отметки», — говорится в сообщении.

АГН «Москва»

При этом снег, постепенно переходящий в мокрый снег, также ожидается ночью 31 декабря, местами начнётся метель при юго-западном ветре 6—11 м/с, с порывами 13—18 м/с. Кроме того, синоптики прогнозируют образование «снежного покрова высотой до 5 см».

Между тем ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT подчеркнула, что в последние дни 2019 года погода в столичном регионе будет неустойчивой. Так, по её словам, на смену лёгким морозам придёт оттепель.

«30 числа усилится ветер, температура в Москве будет порядка -3...-1 °С. В ночь на 31 декабря местами сохранится небольшой снежок. Временами температура будет слабоотрицательной, днём 31-го температура может повыситься до оттепели, но она будет меняться как раз в последние дни уходящего года», — указала она.

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При этом метеоролог добавила, что в дальнейшем температурные значения продолжат снижение.

«Температура будет понижаться, мороз станет усиливаться, и в новогоднюю ночь минимальная температура уже в утренние часы 1 января в Москве опустится до -4...-2 °С», — подчеркнула Позднякова.

Добавим, что 23 декабря 2019 года в Москве был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты за всю историю метеонаблюдений. Как следует из данных, полученных с метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до +6,2 °С. Предыдущее рекордное значение было установлено в 2015 году, тогда было +5,9 °С.

Как подчёркивал Роман Вильфанд в беседе с RT, завершающийся год станет самым тёплым за всю историю наблюдений.

Погода в первые дни 2020 года

В первые дни 2020 года сохранится «тёплый режим погоды», который установился в декабре 2019-го, заявил RT исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В новогоднюю ночь температура будет понижаться... Такая погода ожидается 1 января и ночью 2 января. Затем произойдёт очередное повышение температуры. Вплоть до субботы, 2, 3 и 4 января, ночью ожидается -4...0 °С, а днём 0...+4 °С. Возможны небольшие, несущественные осадки. Тот тёплый режим погоды, который был в течение декабря, переходит и на самые первые числа нового года», — пояснил синоптик.

На сайте Гидрометцентра также подвели итоги метеонаблюдений за погодой в Москве в новогодние дни. Так, самым морозным 1 января выдалось почти 115 лет назад — в 1905 году, — тогда столбики термометров опустились до значения -33,6 °С. При этом абсолютный максимум синоптики зафиксировали в 1973-м, когда воздух прогрелся до +4,2 °С.

«Самые высокие сугробы в новогодней Москве отмечались в 1920 году — 57 см. Среднее многолетнее значение высоты снежного покрова составляет 24 см. Больше всего осадков 1 января выпало в 1995 году — 15,2 мм (снег, мокрый снег, дождь)», — отмечают метеорологи.