Снегопады и оттепель: как долго продлится непогода в столичном регионе

Атлантический циклон принёс в столицу метель, снегопады и порывистый ветер. Движение на дорогах осложняет гололедица. Синоптики присвоили погоде «жёлтый» уровень опасности. Подобная ситуация сохранится вплоть до четверга, 5 декабря. После этого ожидается небольшое потепление. Снег, выпавший за это время, начнёт таять. Опрошенные RT синоптики прогнозируют, что днём столбики термометров будут подниматься выше 0 °C. Тёплая погода сохранится по меньшей мере до конца недели.

В Москву пришла непогода. Снегопад и слабый мороз привели к образованию гололедицы. Также синоптики фиксируют порывистый ветер скоростью до 15 м/с. Гидрометцентр присвоил этим погодным условиям «жёлтый» уровень опасности.

Накануне в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) также предупредили о гололедице. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от использования автомобиля и пересесть на время непогоды на метро.

«В Москве сегодня и снегопад, и гололёд. Все «радости» зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В Гидрометцентре сообщили, что снег в Центральный регион принёс атлантический циклон. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до четверга, 5 декабря.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что выпавший снег довольно быстро растает, так как ближе к четвергу температура поднимется на 2—4 градуса и вновь достигнет отметок выше 0 °C. Тёплая погода продержится до выходных.

Период оттепели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что снег выпал в этом году с опозданием. Обычно к началу декабря уже появляется устойчивый снежный покров.

«Сегодня у нас первый снег. В Москве лёг 1 см. Хотя в этот период года норма 9 см», — рассказал RT синоптик.

В среду, 4 декабря, по прогнозу «Фобос», в течение дня сохраняется возможность небольших снегопадов. Это ещё немного увеличит снежный покров. В то же время температура будет слабо отрицательной. Днём ожидается около 0...-2 °С.

Погода начнёт меняться ближе к 5 декабря.

«Начиная с четверга и далее восстанавливается западно-восточный перенос воздушных масс. Температурный фон начнёт повышаться. Будет пасмурное небо, слабые осадки в смешанной фазе, пойдут туманы. Слякотная погода», — подчеркнул Евгений Тишковец.

В ночные часы ожидаются нулевые температуры, днём воздух будет прогреваться до +1...+3 °С. Этот период оттепели, по словам синоптика, продлится как минимум до 15 декабря.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

«Сам по себе весь декабрь будет на 3—7 °С теплее положенного по климату и с дефицитом снежного покрова. А вот после 15 декабря немного похолодает, ночью в среднем -4...-9 °С, днём -1...-6 °С. Снежный покров будет постепенно расти», — заключил он.

Выше нормы

Несмотря на то что в среду ещё ожидается минус и столбики термометров ночью будут опускаться до -6 °С, в общем в течение недели температура будет выше нормы, отмечает начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Ближе к четвергу к Москве со стороны Тверской области начнёт приближаться атмосферный фронт.

«В ночь на 5 декабря фронт уже достигнет Москвы и пойдёт дальше на восток, юго-восток Подмосковья. С учётом, что сама Москва уже 5-го числа окажется в тёплом секторе, в этот день температура повысится днём до +1...+3 °С», — пояснил он RT.

По его словам, согласно предыдущим наблюдениям, в середине первой декады декабря температурные показатели обычно ниже -5 °С. Такое превышение температурной нормы, отмечает синоптик, препятствует установлению постоянного снежного покрова. По оценке Варакина, это может произойти ближе к 11—12 декабря. К этому времени к Москве должен приблизиться очередной атмосферный фронт. По прогнозу Росгидромета, в столичном регионе в течение дня может выпасть от 10 до 15% месячной нормы осадков.

«Снежный покров уже может быть, потому что мы ждём в начале второй декады (декабря. — RT), что температуры будут не низкие, слабоотрицательные, осадки будут, скорее всего, в виде снега, мокрого снега. С учётом, что интенсивность осадков и суммарное количество будет где-то от 8 до 10 мм, это где-то от 8 до 15 и более см снега», — заключил он.

Этой зимой, по оценке Гидрометцентра, в Москве «прогнозируются положительные аномалии среднемесячной температуры воздуха». Таким образом, уходящий 2019 год может стать самым тёплым в России в целом и в её столице в частности. Средняя температура ноября уже вошла в первую тройку самых высоких значений, а осень этого года стала самой тёплой в метеорологической истории Северного полушария.