В ЦОДД предупредили водителей о гололедице в Москве

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов об осложнении движения на дорогах города из-за снега и гололедицы.

Об этом говорится на странице ЦОДД в Twitter.

«В Москве сегодня и снегопад, и гололёд. Все «радости» зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено», — указывается в заявлении.

В связи с этим в центре рекомендовали водителям по возможности отказаться от личных автомобилей и использовать метро.

Ранее «Газета.Ru» писала, что 3 декабря в Москве ожидается до -3 °С, погода будет облачной, местами пройдёт небольшой снег.