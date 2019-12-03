В ЦОДД предупредили водителей о гололедице в Москве

Короткая ссылка
В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов об осложнении движения на дорогах города из-за снега и гололедицы.
В ЦОДД предупредили водителей о гололедице в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице ЦОДД в Twitter.

«В Москве сегодня и снегопад, и гололёд. Все «радости» зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено», — указывается в заявлении.

В связи с этим в центре рекомендовали водителям по возможности отказаться от личных автомобилей и использовать метро.

Ранее «Газета.Ru» писала, что 3 декабря в Москве ожидается до -3 °С, погода будет облачной, местами пройдёт небольшой снег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить