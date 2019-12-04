В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе в связи с ожидаемыми метелью, гололедицей и порывами ветра.
Об этом говорится в сообщении на сайте метеослужбы.
«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — заявили в Гидрометцентре.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше: тёплая или холодная.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: