В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе в связи с ожидаемыми метелью, гололедицей и порывами ветра.

Об этом говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — заявили в Гидрометцентре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше: тёплая или холодная.