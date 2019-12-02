Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю зимы

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ожидать москвичам и гостям столицы в первую неделю декабря.

По её словам, в настоящее время погоду определяет антициклон. Атмосферное давление невысокое. Местами возможен небольшой снег, но без прироста. Наиболее значимый снег может выпасть ближайшей ночью, местами прирост может составить 1—2 см.

«Дневная температура в первой половине недели в Москве составит -1...-3 °C, затем атмосферное давление будет понижаться, погоду будет определять атлантический циклон: ночью небольшой снег, а днём — смешанная фаза», — сообщает Позднякова.

Во второй половине недели ночная температура останется порядка 0...-2 °C, дневная будет положительной.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в некоторых регионах России прогнозируется температура выше нормы в декабре.