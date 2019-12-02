Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю зимы
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- РИА Новости
По её словам, в настоящее время погоду определяет антициклон. Атмосферное давление невысокое. Местами возможен небольшой снег, но без прироста. Наиболее значимый снег может выпасть ближайшей ночью, местами прирост может составить 1—2 см.
«Дневная температура в первой половине недели в Москве составит -1...-3 °C, затем атмосферное давление будет понижаться, погоду будет определять атлантический циклон: ночью небольшой снег, а днём — смешанная фаза», — сообщает Позднякова.
Во второй половине недели ночная температура останется порядка 0...-2 °C, дневная будет положительной.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в некоторых регионах России прогнозируется температура выше нормы в декабре.