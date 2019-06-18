«Гордость французской и русской культуры»: в Пушкинском музее демонстрируют коллекции Щукина и Fondation Louis Vuitton

19 июня в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроются сразу две выставки, вошедшие в число наиболее ожидаемых культурных событий лета в Москве: «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» и «Щукин. Биография коллекции». «Щукин» при этом приехал в российскую столицу в результате обмена экспонатами между Пушкинским музеем и Эрмитажем. RT выяснил, в чём заключается принципиальное различие между коллекциями меценатов Щукина и Морозова, почему не все картины удалось привезти в музей и какая юридическая коллизия связана с собранием Щукина.

19 июня в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открываются для публики выставки «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» и «Щукин. Биография коллекции». Последняя стала результатом обмена коллекциями между Пушкинским музеем и петербургским Эрмитажем.

«Мы обменялись коллекциями, и у нашего зрителя появится фантастическая возможность увидеть у себя, в своём отечестве, то, что является нашей гордостью, является славой французской культуры и русской одновременно. Поэтому сначала к нам, потом на поезд — и в Санкт-Петербург. Я думаю, это будет незабываемое лето», — полагает директор ГМИИ Марина Лошак.

Словосочетание «Щукин и Морозов» давно стало устойчивым — будто абсолютно разные и никак не связанные между собой купцы-коллекционеры Сергей Щукин и Иван Морозов вместе собирали свои картины. Перед открытием выставки директор Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил RT, в чём разница между этими коллекциями.

«Коллекции Щукина и Морозова много раз выставлялись вместе. Впервые выставляются отдельно Щукин и отдельно Морозов. Это была аберрация советского времени: их соединили вместе и превратили в Щукина-Морозова. Сейчас их разделили. Они совершенно разные. Разница очень простая: Щукин — это Матисс, Морозов — это Боннар», — отметил Пиотровский.

Куратор проекта Алексей Петухов

«Щукин. Биография коллекции»

После национализации коллекция Щукина не утратила ни одного шедевра. Тем не менее в Москву прибыли не все полотна: некоторые Эрмитаж не смог отдать для показа из-за их ветхости.

«Очень много картин из коллекции Щукина в Санкт-Петербурге не приехало сюда. Очень много картин из коллекции Морозова не поедет из Москвы. Всё новое искусство в очень плохой сохранности. Эти великие художники не голландцы — у них не было подмастерий, которые делали бы им краски. Самый трагичный — Гоген, он весь очень хрупкий», — добавил директор Эрмитажа.

Куратор выставки «Щукин. Биография коллекции» Алексей Петухов подчёркивает, что коллекция Щукина имеет особый характер: «Мы одновременно смотрим на жизнь героя и на то, как развивается коллекция параллельно его жизненному пути. Щукин пришёл в коллекционирование как светский персонаж, успешный бизнесмен, который хочет собирать модное искусство, а завершил карьеру как человек, понимающий свою работу коллекционера как просветительскую миссию — миссию знакомства России с самыми актуальными образцами французского искусства».

Бывший директор, а теперь почётный президент Пушкинского музея Ирина Антонова считает, что в марте 1949 года, когда был ликвидирован Государственный музей нового западного искусства, хранители сделали очень многое, чтобы шедевры не уничтожили вместе с ним. Также в разговоре с RT Антонова рассказала, что и по сей день с коллекцией связана интересная юридическая коллизия.

«Было ужасное постановление не о закрытии того музея, а о ликвидации. Это совсем разные слова. Если вам приходит бумага с требованием ликвидировать какой-то материал, тут всё зависит от вашей головы: вы можете решить, что его можно сжечь, его можно выбросить, его можно продать — всё что угодно, но только не показывать. Естественно, ни Музей Пушкина, ни Эрмитаж не могли ликвидировать эти сокровища. Менялись времена. Пришла хрущёвская оттепель. Постепенно стали выставлять эти коллекции. Но отмены того решения не было. Надо то решение отменить, а не просто потихонечку, по картине, выставлять. Надо сделать эту работу. Вот мы открыли эту выставку, а на ней лежит запрет, который никто не снимал», — заявила президент музея.

Одним из кураторов проекта стал внук коллекционера Щукина Андре-Марк Делок-Фурко. На торжественной церемонии открытия выставки он и его супруга получили российское гражданство.

Куратор проекта Андре-Марк Делок-Фурко

«Коллекция Louis Vuitton. Избранное»

Вторая выставка — «Коллекция Louis Vuitton. Избранное» — также по-своему уникальна: все представленные произведения современного искусства впервые демонстрируются в России. Кроме того, это один из крупнейших показов собрания за пределами Парижа с момента открытия фонда.

«Музей существует не так давно, пять лет, но сейчас это место, куда приходишь всегда, когда приезжаешь в Париж, — отметила Марина Лошак на открытии выставки. — Музей располагает потрясающей коллекцией современного искусства. У него своё понимание важного и существенного».

Главный куратор выставки и арт-директор Фонда Louis Vuitton Сюзанн Паже рассказала RT о главной идее коллекции.

«Нельзя разделять современное искусство и историю искусства. Не должно складываться впечатление, что современное искусство родилось вчера. Необходимо подчёркивать, что оно имеет некие корни», — заметила она.

На выставке представлены шедевры Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Герхарда Рихтера, Энди Уорхола и других признанных мастеров современного искусства.

«Автопортрет» Уорхола — большое полотно, и Паже признаётся, что вписать его в выставочное пространство было непросто.

«Когда мы делали выставку, мы буквально трансформировали здание Пушкинского музея, которое идеально для той коллекции, которая выставляется здесь обычно, но тесновато для современного искусства. У нас были вопросы по поводу (картин. — RT) Энди Уорхола и ряда других произведений — как они впишутся в эти залы. Однако мы нашли специальное решение, благодаря которому эта картина смогла остаться среди экспонатов выставки, так как для нас было важно показать это знаковое произведение Уорхола. Есть секрет, но я его не расскажу», — заявила она.