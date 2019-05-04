«Всегда знал толк в фокусах»: на российском телевидении вышло шоу «Магия» с Владимиром Зеленским

На телеканале НТВ состоялась премьера шоу «Магия». Ведущими шоу выступили Татьяна Лазарева и избранный президент Украины Владимир Зеленский. По замыслу программы, её участники из числа известных артистов под руководством иллюзионистов разучивают фокусы и соревнуются друг с другом за первое место. Примечательно, что съёмки «Магии» проходили ещё в 2011 году, однако пустить программу в эфир решили только сейчас.

На телеканале НТВ состоялась премьера развлекательной программы «Магия». По задумке создателей шоу, его участники — известные российские певцы, актёры и телеведущие — под патронажем именитых иллюзионистов готовят и показывают членам жюри сложные фокусы, соревнуясь друг с другом в качестве и эффектности их исполнения.

Ведущими программы выступили Татьяна Лазарева и недавно одержавший победу на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский.

Участие в первом выпуске шоу приняли телеведущие Лера Кудрявцева и Антон Комолов, актриса Татьяна Лютаева, музыкант Пётр Дранга, а также певицы Анна Седокова, Анна Плетнёва и Юлия Савичева.

Наибольшее число баллов по итогам испытаний набрали две участницы: Лютаева, показавшая необычный артистичный номер с «побегом» собственных ног, и Седокова — находившуюся во время выступления в ящике певицу прокалывали горящими пиками.

Похожий номер, только с горящими прутьями, был у Юлии Савичевой. Пётр Дранга помогал ассистентке беспрепятственно «пройти» через стекло, Антон Комолов под живое исполнение песни Алсу демонстрировал фокус с левитирующей вешалкой, Анна Плетнёва сама парила в воздухе. Лера Кудрявцева показала эффектный динамичный номер, состоящий из небольших фокусов.

«Всегда знал толк в фокусах»

Примечательно, что шоу «Магия» было отснято ещё в 2011 году компанией «ВайТ Медиа», производившей развлекательный контент для российских, украинских и казахстанских телеканалов (начиная с 2014 года — только российских). Изначально «Магия» готовилась для «России-1», однако в свет вышла лишь сейчас и на другом канале.

Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах! Новое шоу «Магия» и его ведущий — избранный президент Украины! Премьера — с 3 мая на НТВ pic.twitter.com/jRQdZHT4VS — НТВ (@ntvru) 28 апреля 2019 г.

«Избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» — говорилось в обнародованном НТВ анонсе шоу.

2 мая решение российских телевизионщиков достать «Магию» из архива и пустить её в эфир прокомментировал сам Зеленский.

«Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным на Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид — у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — написал артист в Facebook.

Шутки для российского ТВ

В «Магии» Владимиру Зеленскому и его шуткам уделено мало времени: в центре внимания всё же находятся номера участников. Лишь изредка комик говорит заранее заготовленные фразы — анонсы номеров (к примеру, вспоминает Валентину Терешкову, которая «подняла нашу космонавтику...» перед связанным с левитацией выступлением) или рапортует, что он «пошёл вон в магическую комнату».

В начале и конце передачи слов у Зеленского немногим больше. Так, в финале он подытоживает, что в программе «творятся чудеса», а в ответ на реплику о дежурящих у входа полицейских говорит Лазаревой: «Где у нас ящик для распиливаний? Я там недельку посижу».

В самостоятельных телепроектах будущего президента Украины ситуация обычно обстояла иначе.

Напомним, путь на телевидение Владимиру Зеленскому и его коллегам открыли успешные выступления его команды «95-й квартал» в КВН. В 2002 году он стал одним из основателей компании «Студия Квартал 95», созданной специально для производства развлекательных программ.

НТВ шники Зе тролят .. pic.twitter.com/JDXcTWN76Z — Олег Егорович +18 (@egorovih1) 3 мая 2019 г.

Год спустя новая фирма заключила контракт с телеканалами «1+1» и СТС. Компании Зеленского предстояло заняться подготовкой нескольких концертов, в числе которых — «О! Пять 95!», «8 Мартица», «Золотой Гарбуз — 2004» (укр. «гарбуз» — тыква) и «Таинственный полуостров».

В 2005 году на телеканале «Интер» начало выходить телешоу «Вечерний квартал». С 2012 года оно транслируется на «1+1». Программа быстро завоевала любовь украинских телезрителей и обошла по популярности такие проекты, как КВН и Comedy Club. Передача выходила на русском и украинском языках. «Студия Квартал 95» пыталась запустить аналогичный проект на постоянной основе и на российском телевидении, но эти попытки оказались безуспешными.

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Ещё одна передача студии Зеленского — «Вечерний Киев». Как и в ситуации с «Вечерним кварталом», её сначала показывали на «Интере», а потом на «1+1». Программа состоит из розыгрышей, пародий и юмористических сценок. Нередко её гостями становятся знаменитости.

Другой проект Зеленского — «Рассмеши комика» — по своей концепции похож на шоу талантов. Его участники могли проверить свои силы на юмористическом поприще: рассмешить жюри, состоящее из Владимира Зеленского и Евгения Кошевого. В первых двух сезонах одним из судей был Михаил Галустян.

На то чтобы вызвать у жюри улыбку, конкурсантам давалась минута. В случае успеха они получали тысячу гривен, после чего им предлагалось забрать деньги и покинуть передачу или же пытать счастья дальше.

Во многих странах СНГ выходили похожие передачи, причём права на них покупались у «Студии Квартал 95». В России аналогичная программа выходила на телеканале «Россия-1»: там судьёй был Максим Галкин, а ведущим — Роман Емельянов.

Среди других известных телепроектов студии можно выделить передачи «Танцы со звёздами» (адаптация шоу BBC), «Лига смеха», «Утренняя почта», «Украинский квартал» и другие.