«Есть надежда»: как изменится погода в Центральной России к концу недели

Первая половина осени в Центральной России была очень тёплой. Как отмечают синоптики, комфортная температура воздуха продержится до конца рабочей недели. Однако к субботе бабье лето закончится. При этом специалисты указывают: некоторые факторы позволяют надеяться, что температура в течение ближайшего месяца будет выше климатической нормы.

В ночь с 16 на 17 октября в Москве ожидается сильный туман. Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и области. При этом в регионе сохраняется достаточно тёплая погода.

По сообщению синоптиков, поддержанию высоких температур способствует антициклон, раскинувшийся над Восточной Европой. Настолько тёплая погода характерна скорее для сентября, чем для середины октября.

«Значения средней суточной температуры превышают климатическую норму на шесть-семь градусов. Климатические дневные максимумы температуры составляют от +7 °C на севере до +12°С на юге территории для середины сентября. На деле послеполуденные показания термометров близки к рекордным значениям. Однако дневное тепло быстро сменяется вечерней прохладой, а под утро местами возможны и заморозки. Воздух остывает быстро, ночью и утром всё чаще образуются туманы», — поясняют в Гидрометцентре.

Так, 15 октября стало самым тёплым за последние 25 лет в Москве. Воздух в столице прогрелся до +18,4 °C.

«Выше нормы»

Согласно прогнозу, хорошая погода сохранится почти до конца недели. В европейской части России её будет обеспечивать обширный антициклон, центр которого находится в районе Воронежа. Он протянулся от Женевы до Волгограда и движется в направлении Казахстана. Кроме того, с севера центральная часть России защищена серией циклонов, которые проходят над Скандинавией и Баренцевым морем.

«Погода стоит довольно тёплая последние два дня — на семь градусов выше нормы, в дальнейшем она останется такой же тёплой. На этой неделе практически до пятницы, до 17—18 октября, будет малооблачно, без осадков», — пояснил в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Ожидается, что днём показатели термометров останутся на отметке +16…+18 °C, в ночные часы — +4…+8 °C. В пятницу по северу, северо-востоку Московской области будет проходить атмосферный фронт, который в дневное время принесёт небольшой дождь. Однако температура при этом сохранится на уровне +14…+16 °C.

© RT

На выходных возможен дождь, ветер поменяется на северо-западный. Таким образом уже в субботу столбики термометров опустятся до +8…+12 °C, в воскресенье — до +6…+11 °C, а ночью по области температура снизится до 0 °C. При этом показатели всё равно будут превышать норму.

Ранее синоптики предупредили, что период тёплой и сухой погоды закончится в центральной части России в субботу, 20 октября. Это ознаменует конец затянувшегося бабьего лета.

«Выше нормы идёт»

Температура будет снижаться, но достаточно плавно. Есть вероятность, что тенденция дальнейшего превышения нормы сохранится, пояснил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Уже второй месяц осени выше нормы идёт, есть надежда, что будет продолжение этого тепла, север Африки очень тёплый, Европа тёплая, есть вероятность что это тепло будет влиять на погоду в течение месяца», — рассказал метеоролог.

Прогнозировать же характер погоды зимой пока рано. По словам Цыганкова, «некоторые пытаются переходить на народные приметы, но по большому счёту они не очень работают». Нет такой закономерности, которая бы позволила говорить о предстоящей мягкой зиме из-за тёплой осени.

Вторая половина осени

Начиная со следующей недели ожидается погода, характерная для второй половины осени. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT сообщила, что количество осадков увеличится, порывы ветра усилятся.

«На следующей неделе, по предварительной оценке, температурный фон будет ниже, погода будет ветреной, с осадками, что характерно для октября. В конце третьей декады возможен снег», — подчеркнула она.

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тем временем на юге западной Сибири уже выпал первый снег. Непогода накрыла Челябинскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области и Алтай. Как поясняет Гидрометцентр, обвал арктического холода сопровождался сильным ветром до 25 м/с.

«Сегодня под влиянием атмосферных фронтов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются гололёдные явления, ветер усилится до 15—20 м/с», — сообщают метеорологи.

На юге Сибири температура воздуха ночью составит -7…-2 °C. Осадки в виде мокрого снега сохранятся лишь местами.