В Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета

Период тёплой и сухой погоды закончится в центральной части России в субботу, 20 октября, а затем произойдёт резкое изменение циркуляции воздуха в верхних слоях тропосферы.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это означает, что столбики термометров поползут вниз.

«В субботу уже всё... Температура упадёт градуса на 4—5, уже спрогнозировано, что будет +10 °C. По сравнению с понедельником почти на 9—10 градусов понизится температура, осадки небольшие», — цитирует ТАСС синоптика.

По его словам, такого продолжительного бабьего лета, которое ещё и совпало с «золотой осенью», не было давно.

«Мы прогнозируем, что во вторник будет около +17...+19 °C — просто чудо, да и только. В среду и в четверг — около +15...+16 °C. До четверга включительно вот такая погода будет: безоблачная, ясная, сухая, хрустальный воздух. Замечательная погода», — добавил он.

Вильфанд отметил, что переходным днём станет пятница, 19 октября, когда в небе над Москвой появятся облака. Также прогнозируется небольшой дождь, температура может понизиться до +13 °C.

«В воскресенье тоже ничем порадовать не могу. Температура понизится на пару градусов. Будет +7...+9 °C днём и небольшие дожди», — заключил он.

Ранее синоптики сообщали, что тёплая погода сохранится в Москве до 18 октября.