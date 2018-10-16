В Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета

Короткая ссылка
Период тёплой и сухой погоды закончится в центральной части России в субботу, 20 октября, а затем произойдёт резкое изменение циркуляции воздуха в верхних слоях тропосферы.
В Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это означает, что столбики термометров поползут вниз.

«В субботу уже всё... Температура упадёт градуса на 4—5, уже спрогнозировано, что будет +10 °C. По сравнению с понедельником почти на 9—10 градусов понизится температура, осадки небольшие», — цитирует ТАСС синоптика.

По его словам, такого продолжительного бабьего лета, которое ещё и совпало с «золотой осенью», не было давно.

«Мы прогнозируем, что во вторник будет около +17...+19 °C — просто чудо, да и только. В среду и в четверг — около +15...+16 °C. До четверга включительно вот такая погода будет: безоблачная, ясная, сухая, хрустальный воздух. Замечательная погода», — добавил он.

Вильфанд отметил, что переходным днём станет пятница, 19 октября, когда в небе над Москвой появятся облака. Также прогнозируется небольшой дождь, температура может понизиться до +13 °C.

«В воскресенье тоже ничем порадовать не могу. Температура понизится на пару градусов. Будет +7...+9 °C днём и небольшие дожди», — заключил он.

Ранее синоптики сообщали, что тёплая погода сохранится в Москве до 18 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить