Синоптики рассказали, когда в Москве закончится бабье лето

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что тёплая погода сохранится в Москве до 18 октября.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Стабильная солнечная погода продержится до четверга. Начиная с пятницы солнце спрячется за облака. На следующей неделе будет ветрено, дожди, дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата», — заявила Макарова.

Ранее сообщалось, что с пятницы дневная температура начнёт постепенно понижаться за счёт увеличения облачности.