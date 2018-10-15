Синоптики рассказали, когда в Москве закончится бабье лето
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Стабильная солнечная погода продержится до четверга. Начиная с пятницы солнце спрячется за облака. На следующей неделе будет ветрено, дожди, дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата», — заявила Макарова.
Ранее сообщалось, что с пятницы дневная температура начнёт постепенно понижаться за счёт увеличения облачности.