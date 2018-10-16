В Москве 16 октября ожидается до +14 °C

В Москве во вторник, 16 октября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным службы, температура воздуха днём составит +12...+14 °С. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 м/c. Ранее стало известно, что в Москве 15 октября стало самым тёплым за последние 25 лет.