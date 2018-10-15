В Москве 15 октября стало самым тёплым за последние 25 лет
- РИА Новости
«Сегодня столбик термометра к 15:00 поднялся до +18,4 °C, однако максимальная температура этого дня за всю историю инструментальных наблюдений наблюдалась в 1993 году, тогда было +19,7 °C. Вероятность рекорда в ближайшие дни сохраняется», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 14 октября, воздух прогрелся до +17,5 °C. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в столице в 1948 году.
Также газета «Реальное время» сообщала, что в ночь на 10 сентября в Перми был побит температурный рекорд 1958 года.