В Москве 15 октября стало самым тёплым за последние 25 лет

В понедельник, 15 октября, воздух в Москве прогрелся до +18,4 °C. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

«Сегодня столбик термометра к 15:00 поднялся до +18,4 °C, однако максимальная температура этого дня за всю историю инструментальных наблюдений наблюдалась в 1993 году, тогда было +19,7 °C​​. Вероятность рекорда в ближайшие дни сохраняется», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 14 октября, воздух прогрелся до +17,5 °C. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в столице в 1948 году.

Также газета «Реальное время» сообщала, что в ночь на 10 сентября в Перми был побит температурный рекорд 1958 года.