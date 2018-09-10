В Перми побит температурный рекорд 1958 года
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Как заявили в Центре географических информационных систем и технологий Пермского государственного национального исследовательского университета, столбик термометра опустился до -1,2 °С.
Это на 0,6 °С ниже предыдущего абсолютного минимума.
Кроме того, это первый суточный температурный рекорд со знаком минус в городе за последние четыре года.
«Несмотря на то что арктическое вторжение на Урал не отличалось высокой интенсивностью, в ночь на 10 сентября сложились идеальные условия для выхолаживания воздуха в приземном слое и формирования температурной инверсии», — пояснили синоптики.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре побит температурный рекорд 1947 года.