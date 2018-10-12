«Демонстрация уровня компетентности»: как украинский мост через Дунай оказался российским «Амурским чудом»

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область продемонстрировал иностранному гостю «предпроект» мостового перехода через Дунай. Однако журналисты заметили, что конструкция, представленная на презентационном стенде, удивительным образом напоминает Хабаровский мост, изображённый на купюре номиналом в 5 тыс. российских рублей. Более того, даже дома и набережная на проекте совпадают с реальным ландшафтом Хабаровска. Эксперты назвали произошедшее свидетельством вопиющей некомпетентности команды украинского президента и косвенным свидетельством того, что строительства моста через Дунай в реальности ждать не стоит.

Болгарский гость

Пётр Порошенко встретился 5 октября в Одессе с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Президент Украины обсудил с Борисовым вопросы безвизового режима с ЕС, предоставление Европейским союзом макрофинансовой помощи Украине и результаты модернизации дороги Одесса — Рени через Болград.

Также в присутствии главы болгарского правительства прошла презентация предпроектных предложений по возведению моста между украинским и румынским берегами Дуная, который должен стать частью европейского маршрута Е87 (Одесса — Рени — Галац — Констанца — Варна — Малка-Тырново — Декерей — Измир — Анталия). Ориентировочная длина мостового перехода — 1050 м. Предварительная стоимость проекта — 243 млн евро.

Идею построить мост через Дунай Пётр Порошенко публично озвучил 1 июня текущего года в ходе открытия после ремонта моста длиной 152 м у молдавского села Паланка. Мост является частью автодороги М-15 Одесса — Рени. Эксперты тогда назвали слова украинского президента странными и напомнили о многочисленных долгостроях на территории Украины. Также было высказано предположение, что заявление Порошенко стало реакцией на открытие Крымского моста.

В ходе визита Бойко Борисова в Одесскую область украинские власти решили продемонстрировать серьёзность своих намерений, однако не обошлось без конфуза. Журналисты одесского издания «Таймер» обнаружили, что на презентационном стенде на иллюстрации, подписанной как «Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)», запечатлён знаменитый Хабаровский мост, изображённый на купюре номиналом в 5000 российских рублей.

«Амурское чудо»

Первые изыскания по строительству железнодорожного моста через Амур в районе Хабаровска начались ещё в 1895 году. Закладка состоялась в 1913-м, а в 1916-м мост был открыт для движения. На момент постройки он был самым длинным на континенте. В 1992 году началась масштабная реконструкция мостового перехода. Было принято решение поместить на его верхнем ярусе автомобильную дорогу. Работы были завершены в 2009 году. Хабаровский мост часто называют «Амурским чудом».

Мост через реку Амур в Хабаровске

© Виталий Белоусов / РИА Новости

Фотография с изображением российского моста на украинском стенде появилась в одесских изданиях «Таймер» и «Думская». На сайте официального интернет-представительства президента Украины размещён фотоснимок стенда, сделанный под таким углом, что «ориентировочный вид перспективного участка» на нём рассмотреть невозможно.

«Произошедшее — результат вопиющего разгильдяйства, безответственности и несостоятельности команды Петра Порошенко», — заявил в интервью RT академик Академии политических наук России, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

С ним согласен и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Молодые украинские недоросли бездумно тянут из интернета что ни попадя. Им поставили задачу найти мост — они и нашли мост. Хорошо, что ещё российский, а не нью-йоркский, например. Думаю, это фактор работы молодого поколения в команде Порошенко, ставший, к сожалению, в последнее время общемировым трендом», — отметил эксперт.

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Кошкин также отметил, что на серьёзных государственных мероприятиях подобные оплошности совершенно недопустимы.

«Это же не плакат, разработанный в каком-то местечковом рекламном агентстве, а стенд, подготовленный для встречи президента с премьер-министром иностранного государства. Произошедшее является наглядной демонстрацией уровня компетентности украинской властной команды. Поэтому весь мир уже давно задаётся вопросом, как они вообще управляют государством, в котором находятся атомные станции и стоят на вооружении ракетные установки», — заявил он.

По мнению эксперта, этот эпизод — яркое свидетельство того, что мост никто не собирается строить.

«Ведь даже для банальной имитации были бы нужны какие-то чертежи, эскизы. Думаю, максимум, на что их может хватить, — это одолжить или списать деньги под проект и благополучно забыть об этом после завершения предвыборной кампании Петра Порошенко», — подытожил Кошкин.