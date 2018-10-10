В Крыму завершили подготовку моста через Керченский пролив к зиме

Автодорожную часть моста через Керченский пролив подготовили к зимнему периоду. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«Нередкое явление в зимний период — переходы через 0 °С в течение суток, и при высокой влажности в Керченском проливе это означает риск гололедицы на дороге. Такие климатические особенности диктуют определённые требования к содержанию автодороги в зимний период», — сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Отмечается, что дорожное полотно на мосту будут обрабатывать экологически безопасным способом — распыляя водно-солевой раствор с помощью комбинированных дорожных машин.

1 октября запустили грузовое движение по мосту. За неделю по нему проехало 10 тыс. грузовиков.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.