В Крыму завершили подготовку моста через Керченский пролив к зиме

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Автодорожную часть моста через Керченский пролив подготовили к зимнему периоду. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
В Крыму завершили подготовку моста через Керченский пролив к зиме
  • РИА Новости

«Нередкое явление в зимний период — переходы через 0 °С в течение суток, и при высокой влажности в Керченском проливе это означает риск гололедицы на дороге. Такие климатические особенности диктуют определённые требования к содержанию автодороги в зимний период», — сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Отмечается, что дорожное полотно на мосту будут обрабатывать экологически безопасным способом — распыляя водно-солевой раствор с помощью комбинированных дорожных машин. 

1 октября запустили грузовое движение по мосту. За неделю по нему проехало 10 тыс. грузовиков.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

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