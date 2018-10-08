За неделю по Крымскому мосту проехали 10 тысяч грузовиков

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Десять тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив за неделю — с момента запуска грузового движения.
За неделю по Крымскому мосту проехали 10 тысяч грузовиков
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

«С момента снятия ограничений для грузового транспорта по автотрассе через Крымский мост проехали 10 тыс. грузовиков в обе стороны, это почти 15% от общего потока», — отметили в инфоцентре.

Там добавили, что наибольшая интенсивность трафика была зафиксирована 1 октября — более 2200 грузовиков.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

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