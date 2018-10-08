За неделю по Крымскому мосту проехали 10 тысяч грузовиков

Десять тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив за неделю — с момента запуска грузового движения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

«С момента снятия ограничений для грузового транспорта по автотрассе через Крымский мост проехали 10 тыс. грузовиков в обе стороны, это почти 15% от общего потока», — отметили в инфоцентре.

Там добавили, что наибольшая интенсивность трафика была зафиксирована 1 октября — более 2200 грузовиков.

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.